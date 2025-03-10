«Очень плохо закончится для Украины»: бывший «азовец» в ужасе от Зе-дипломатии на голое тело

Вадим Москаленко.  
10.03.2025 15:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Политика, Украина


Украинская дипломатия при Владимире Зеленском деградировала настолько, что даже на организационном уровне приносит больше вреда стране, что очень тревожно накануне важных переговоров.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик признанного террористическим в РФ нацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская дипломатия при Владимире Зеленском деградировала настолько, что даже на организационном уровне приносит больше...

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«Я очень хотел бы, чтобы украинская делегация состояла из опытных, авторитетных практикующих дипломатов. Чтобы вот эти ребята – новые лица в коротких штанишках, остались дома, а разговор начали серьёзные дипломаты, которые умеют отстаивать национальные интересы и т.д. Пока мы знаем о том, что в делегацию будет входить Андрей Ермак, и всё… Я хочу просто сконцентрировать внимание зрителя на этой уличной идиотской дипломатии, которая вредит стране.

Прилетает [вице-премьер] Свириденко. И я делаю вывод, что ни в МИД, ни у первого вице-премьера в команде нет дипломатов. Есть совершенные полные идиоты. В исламской стране госпожа Свириденко идёт на встречу с шейхами, принцами и т.д. в пиджаке на голое тело. Для этой страны – ну, на улице побить могут. Да, всё прошло, но осадочек-то остался. Почему никто не проконсультировал госпожу первого вице-премьера, что такие правила? Не надо паранджу одевать, но как-то поскромней надо быть», – возмущается Мосийчук.

«Это плохо кончится, ребята. Плохо кончатся пиджаки на голое тело,  бабло в сумках, которое возят дипломаты. Отношения к посольствам в таких странах, как Китай, как к какому-то мусорнику. Это плохо для страны кончится», – тревожится националист.

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