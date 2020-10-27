«Очень сильно выгребем»: Эрдоган втянул Зеленского в свои игры против России

27.10.2020, Киев, Игорь Петров

Договоренности Украины с Турцией, достигнутые в ходе визита президента Владимира Зеленского в Турцию в октябре 2020 года, служат интересам Турции и противоречат интересам Украины.

Об этом заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Включение Турции означает одно – что Украину втягивают в большую и очень опасную для нее геополитическую игру по купированию России в Кавказско-черноморском регионе. У нее есть своя тактика и тактические задачи, но мы очень сильно «выгребем» от этой игры. Играть с Турцией в стратегическое партнерство нельзя было.

Втянули на с вами. А что касается тех, кто принимает решение – они в курсе дела. Я думаю, что то, что будет вот такой розыгрыш какой-то карты, знали участники нашей делегации к моменту прилета в Анкару.

Я почему-то в этом убежден, и я не считаю их дураками, тем более после таких феерических визитов в Британию после «Люблинской унии» новой… Они не дураки. Просто то, что они делают вообще не соответствует ни нашим представлениям, ни нашим интересам», – сказал политолог.