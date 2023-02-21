Очередной европейский лидер из бывших «пророссийских» приехал в Киев с подарками для ВСУ

Игорь Шкапа.  
21.02.2023 16:10
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


В Киев с официальным визитом приехала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. От нее ждут анонса очередных поставок оружия Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает итальянское издание издания La Repubblica.

В Киев с официальным визитом приехала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. От нее ждут анонса...

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Премьер Италии выехала ночью на поезде из Перемышля (Львовская область) и около полудня прибыла в украинскую столицу.

Планируется, что она посетит города Ирпень и Бучу под Киевом, из которых в конце марта отошли российские войска. По итогам визита Мелони даст совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Итальянские СМИ, еще ранее анонсировавшие визит, писали, что в ходе своей встречи с Зеленским Мелони объявит о новом пакете военной помощи Украине. Помимо прочего, речь идет о системе противоракетной обороны SAMP-T, поставку которой одобрило итальянское правительство.

Эти системы Италия планирует передать вместе с Францией. Указывается, что SAMP-T способна перехватывать баллистические ракеты.

Примечательно, что ранее Мелони высказывалась за улучшение отношений с Россией, но теперь поддерживает вооружение киевского режима.

Отметим. что в свое время она называла основателя фашизма Бенито Муссолини «лучшим политиком за последние 50 лет».

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