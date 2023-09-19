Очередной украинский военком сгорел на липовых справках для уклонистов

На Украине продолжает расти спрос на услуги врачей и военкомов, которые помогают избежать мобилизации.

Об очередных разоблаченных схемах отчиталась пресс-служба СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В Херсоне задержан заместитель начальника местного военкомата, который за деньги «помогал» военнообязанным «откосить» от призыва на основании фиктивных документов. Стоимость коррупционной «услуги» составляла от 4,5 до 6 тыс. долларов в зависимости от срочности. За эти суммы должностное лицо снимало с военного учета из-за «непригодности» к военной службе по состоянию здоровья. Для этого делал соответствующие отметки по личным делам своих клиентов.

Полученный подлог уклонисты использовали для незаконного выезда за пределы Украины. Установлено, что для реализации схемы фигурант привлек посредника, который подыскивал клиентов и передавал деньги», – говорится в сообщении.