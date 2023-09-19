Очередной украинский военком сгорел на липовых справках для уклонистов

Игорь Шкапа.  
19.09.2023 14:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 458
 
Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


На Украине продолжает расти спрос на услуги врачей и военкомов, которые помогают избежать мобилизации.

Об очередных разоблаченных схемах отчиталась пресс-служба СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине продолжает расти спрос на услуги врачей и военкомов, которые помогают избежать мобилизации....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В Херсоне задержан заместитель начальника местного военкомата, который за деньги «помогал» военнообязанным «откосить» от призыва на основании фиктивных документов. Стоимость коррупционной «услуги» составляла от 4,5 до 6 тыс. долларов в зависимости от срочности. За эти суммы должностное лицо снимало с военного учета из-за «непригодности» к военной службе по состоянию здоровья. Для этого делал соответствующие отметки по личным делам своих клиентов.

Полученный подлог уклонисты использовали для незаконного выезда за пределы Украины. Установлено, что для реализации схемы фигурант привлек посредника, который подыскивал клиентов и передавал деньги», – говорится в сообщении.

Всего задокументировано 8 фактов.

А вот в Ивано-Франковской области задержан председатель одной из районных военно-врачебных комиссий, продававшего уклонистам фиктивные справки об отсрочке по состоянию здоровья.

«Для этого должностное лицо «вписывало» в выводы медосмотра своих клиентов «тяжелые диагнозы». Средняя сумма за фальсификацию документов составила 2 тыс. долларов США с одного человека», – информирует о тарифах украинская спецслужба.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть