Одесса: Бизнес на повестках или «мин нет»

Новости Украины

Вам же, наверное, когда-нибудь приходилось смотреть фильм ужасов, но ту-по-о-й… Вроде «Помидоров-убийц». Так вот, в Одессе сейчас происходит то же самое.

Местные паблики полны советов вроде «Как попроситься в супермаркете в туалет и переждать, пока уйдет патруль, чтобы на кассе вам не вручили повестку в армию». Идет натуральная охота — повестки вручают в магазинах, торговых центрах, детских площадках; намедни начали даже на пляжах — закрытых, заминированных, но там, где народ привязывает к бортику пирса ведро, и поднимает его, чтобы облиться морской водой.

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Мужики в армию не хотят, но… Даже временное проживание не по месту прописки уже не помогает. Раньше, помнится, в Сеть сливали места дислокации гаишников — теперь по такому же принципу указывают места, где шарятся военные с повестками. А не успевшим выехать – деваться некуда.

Ситуацию прокомментировал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук — тот самый, что еще в 13-м году не расставался с Георгиевской ленточкой — «весь обвешанный как елка — на спине их даже шесть!». Вот что заявил украинский патриот:

«Да, выдать повестку могут на улице, блокпостах и где угодно — это законно. Получение повестки — не значит сразу мобилизация, но прохождение военно-врачебной комиссии обязательно. За неявку в военкомат без уважительных причин положен штраф от 1700 до 3400 гривен. За уклонение от призыва на военную службу при мобилизации грозит уголовная ответственность от трех до пяти лет».

При этом у ужаса есть и обратная сторона — это как раз тогда, когда вечером идешь домой, а местные кафешки набиты респектабельными господами от 18-ти до 60-ти лет, потягивающими просекко и водяру из детских стаканчиков с американскими Винни-пухами и розовыми трубочками (после шести вечера сухой закон), которых призыв в армию, как бы это помягче сказать?.. Не волнует, короче.

«Так в чем же Казус белли, едрить его?», — предсказуемо спросите вы. А-а-а, вот тут вам Братчук уже не прокомментирует.

Это же Одесса, ребята, с ее экзистенциальным нутром, суть которого за последние 30 лет переродилась исключительно в натуральный обмен: вечером деньги — утром нет повестки, утром деньги — вечером нет повестки. Тут уже скажу так — стартовая цена, которую платил мой знакомый составляла 3 тысячи долларов. Он, правда, радовался, и говорил, что на хорошего человека в военкомате попал, тогда как плохие берут и по Пять. Тысяч. Долларов.

Если же, предположим, у гражданина проблема с пропиской или уголовное дело имеется какое, открытое, то цена может доходить и до 10-ти. Ну, вы поняли – почему господа спокойно тусуют по ресторанам. А в армию идут нищие. Еще и штрафы за уклонение их родственники потом платят.

Но тут от американской кинопопсни, давайте, перейдем к позднему Альмадовару, когда он уже совсем сошел с ума.

Итак, многие, наверное, знают эту эпическую историю, когда на днях в пляжном клубе Одессы была задержана парочка, занимающаяся у всех на глазах тем, что в моем пионерском детстве называлось «мин нет». Шли мимо какие-то «руссо туристо облико морале», засняли все это дело на телефон…

В общем, первым, опять-таки, возбудился Братчук — ну, скучно ему в военной администрации. Ну, с кем ему там — с дидухом? Да и понятно, если выбирать между портретом Бандеры и безобразием, то я тоже за безобразие. Но он-то, пользуясь этим случаем, и уклоняющийся народ решил припугнуть, ничтоже сумняшеся заявив, что парочка задержана, призвана в армию и уже проходит медосмотр. Это он-то, Братчук, которого десять лет назад врачи «скорой» с забора снимали, когда он напился, влез на забор, зацепился штанами и поранил седалище. Моралист, епт! Народ ему, конечно, сразу «А девку за что в армию?»…

В общем, Братчук, как всегда, наврал. Мужик оказался иностранцем (с Молдовы, штоль?), а девка иногородней. Что правда, их полиция сцапала. Выступила с заявлением в лучших традициях товарищеских судов времен Брежнева (слезы мешают писать) и открыла дело по хулиганке. И только призывом в армию тут и не пахнет. Хайп не удался — очередей в военкоматы как не было, так и нет.

Вот такой вам трындец, такое кино, такая у этих барыг и дегенератов война.