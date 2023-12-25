Одесса будет российской, Путин слов на ветер не бросает, – американский разведчик

Спецоперация на Украине не будет завершена до тех пор, пока Россия не вернет Одессу и не ликвидирует угрозу Крыму и своему флоту, поступающую со стороны черноморского региона. Об этом в эфире видеоблога журналиста Даниеля Гаппона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Риттер подчеркнул, что президент России Владимир Путин не бросает слов на ветер, и его выражение о том, что Одесса – русский город, которое он озвучил во время недавней пресс-конференции, стоит взять во внимание.

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«На днях Владимир Путин сказал кое-что очень интересное. Он сказал, что Одесса – русский город, а что касается Путина, он не тратит слов на ветер. Владимир Путин не из тех, кто выходит на улицу и говорит что попало, он – не американский политик, пытающийся произвести впечатление на людей. Когда он говорит, его слова наполнены смыслом, и он ничего не говорит легкомысленно. Поэтому, когда Владимир Путин выходит и говорит, что Одесса – русский город, угадайте, дамы и господа, Одесса станет русским городом. Это означает, что война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не захватит Одессу и не заполнит все побережье Черного моря. Зачем России это нужно? Ну, может быть, потому, что Великобритания и Соединенные Штаты помогли Украине превратить Одесскую область в платформу для угрозы российскому флоту в Севастополе и Крыму, чтобы сделать ситуацию в Крыму не выносимой. Россия никогда больше не допустит, чтобы Украину использовали подобным образом. Так что эта война не закончится до тех пор, пока Россия не ликвидирует Одессу и черноморское побережье как потенциальную зону стратегических операций, угрожающих Крыму», – заявил Риттер.