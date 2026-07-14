Одесса – это хорошо, но надо присмотреться и к диверсантам в Очакове, – эксперт
Удары по портам Большой Одессы будут нарастать – это исходит из логики, озвученной президентом России о том, что ответы на атаки ВСУ будут более сильными. Вслед за Одессой теперь нужно присмотреться и к Очакову Николаевской области, где находятся базы диверсантов, подготовленных британскими спецслужбами.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин:
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«Мы следуем тому, что вчера сказал президент, что удары будут в несколько раз мощнее вражеских. Исходя из этого, я думаю, что и по Одессе, черноморским портам – это не разовые инъекции, а будет происходить регулярно и постоянно.
Конечно, это повлияет на ситуацию на фронте, потому что это – логистика для киевского режима на южном направлении, в Херсонской и Запорожской областях, частично. Соответственно, уничтожение паромов и портовой инфраструктуры в целом не даст им возможности принимать суда с оружием. Наверное, не даст получать и валютную выручку.
Осталось еще присмотреться к Очакову, где обосновались подготовленные британцами диверсанты, террористы, которые получили определенное количество разных средств передвижения», – заявил Дандыкин.
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