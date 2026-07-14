Одесса – это хорошо, но надо присмотреться и к диверсантам в Очакове, – эксперт

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Удары по портам Большой Одессы будут нарастать – это исходит из логики, озвученной президентом России о том, что ответы на атаки ВСУ будут более сильными. Вслед за Одессой теперь нужно присмотреться и к Очакову Николаевской области, где находятся базы диверсантов, подготовленных британскими спецслужбами.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин:

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