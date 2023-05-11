Одесса. Как СБУ пришла с обыском в собственный рупор

Завыли активные активисты Одессы — «власть преследует оппозицию!», «нападки на свободное СМИ!», «обыск СБУ в редакции!», «караул!».

Насчет «свободного» СМИ и «оппозиции». Есть в Одессе такое издание «Думская», начинавшее когда-то с высмеивания Ющенко и прочих порождений «оранжевой» революции, топившее за русский мир («Одесса — русский город!») и спекулирующее на Великой Отечественной войне («Спасибо деду за победу!») вплоть до 2014 года. Да вот беда, принадлежит-то оно депутату с пониженной социальной ответственностью Алексею Гончаренко, ныне от «Европейской солидарности», карманному чихуахуа Порошенко, поэтому и переобувание в полете этого средства (массовой информации) заметили не только лишь все.

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«Думская» умудрилась собрать под своим крылом самых отбитых авторов, сертифицированных нацистов, как на подбор со справками — или из психушки, или о судимости.

Например, Сергея Диброва с манией правозащиты, который рьяно боролся с коррупцией в детских садиках, но после 2 мая 2014-го года, когда его босс Гончаренко ходил по Дому профсоюзов и пинал обугленные тела, вошел в журналистскую группу по расследованию «одесской Хатыни» и с тех пор доказывает «они себя сами сожгли».

Дмитрия Бакаева, постоянного пациента сумасшедшего дома, построившего карьеру на теме «трупов на городской свалке», которые закапывали в мусор представители пророссийской партии «Родина» — они ж русские, они всех подряд убивают (трупы так и не нашли).

Алены Балабы, которая во время событий Русской весны сожгла на Вечном огне Георгиевскую ленту и призвала жечь не только символы, но и людей, что ее идейные последователи очень хорошо расслышали и воплотили.

В общем, продолжать можно долго — в «Думскую» телеграфируют и персонажи с уголовным прошлым, и действующие боевики карательных батальонов, и мовные гестаповцы, и хроники Delirium tremens, белогорячечники, короче (Кунсткамера давно не в Питере).

Поясню только, что еще со времен СССР в Одессе на маргинальном положении существовали такие себе «мытцы», написывающие про «кобзарэви хатынки» во всякие «Вести с полей». Больше того, они существуют и сейчас, и так же продолжают писать, преимущественно на заборах…

Но эти-то! Из «Думской»! Они же реально из профессиональных русских вмиг мутировали в профессиональных украинцев, а с началом СВО и вовсе каждую заметку — от прогноза погоды до окота в зоопарке — заканчивают лозунгом капс локом «Смерть российским оккупантам!». А уж как радуются сожженным в Доме профсоюзов «колорадам»! Как смакуют аресты «коллаборантов» — несчастных пенсионеров, инвалидов, подростков. Как еще до задержания журналиста Юрия Ткачева негодовали, «почему на свободе?! Ату его, ату!»…

Тут, знаете ли, именно тот случай, когда у «журналистов» издания руки в прямом смысле по плечи в крови, а их опусы в целом — это как если бы Чикатило писал про воспитание детей. Признаться, не знаю, есть ли настолько откровенно нацистское издание даже во Львове? Другими словами, идеальное издание для современной Украины…

И тут вдруг… Вдруг с утра не новости а-ля «Ура! Сдохла русня!», а нечто из области «зрады»:

«Сотрудники СБУ и полиции нагрянули с обыском в редакцию «Думской». В рамках какого уголовного производства ведутся следственные действия, пока непонятно. Сотрудников издания не пускают на их рабочие места», — такие заголовки начала штамповать гончаренковская помойка с утра 10 мая.

А после выступила с воззванием:

«Срочно!.. Для нас все очевидно — это очередная попытка «слуг народа» пресечь любую критику в свой адрес. Постановление на обыск было вынесено сразу после нескольких резонансных публикаций, посвященных коррупции в руководстве областной военной администрации и облсовете. Также мы активно освещали последние атаки областной власти на волонтерские центры… Мы заявляем решительный протест таким действиям правоохранителей, считаем происходящее препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов, посягательством на свободу слова и демократию в Украине!», — внезапно запищали иуды, на чьей совести сотни загубленных жизней одесситов, о которых нелюди писали и тэгали СБУ.

И, теме не менее, недовольны:

«Наша страна отбивает сейчас полномасштабное вторжение нацистской России. Боевые действия ведутся не только на полях сражений, но и в информационном пространстве. Сильные и независимые СМИ — одно из преимуществ Украины, позволяющее ей эффективно противодействовать вражеской боевой пропаганде и рассказывать всему миру о военных преступлениях россиян. Давление на свободную прессу не способствует приближению победы и на руку нашему противнику».

Давайте сразу о «резонансных публикациях». Да, дело в том, что с момента избрания Зеленского главклоуном между партиями «Слуга народа» и «Европейская солидарность» идет холодная война за лидерство в регионе. ЕСэсовцы постоянно пытаются уличить «слуг» в коррупции и работе на врага, но получается плохо — даром, что ли, в борьбе участвуют все городские сумасшедшие уровня «трупы на свалке», поэтому и уличают «слуг», не только депутатствующих на досуге, но и занимающих ключевые посты в городе и области, то в том, что они отказываются говорить по-украински (ну, блин, не умеют, воруют — учить некогда), то в том, что у них часы и кеды за какие-то космические деньги (а кто б удержался, если «гуманитарка для армии» сама в руки плывет), то в том, что у них родственники в России и Крыму.

Причем, выглядит это все на уровне газеты «СПИД-Инфо» из 90-х — даже упоротые такую подачу уже не воспринимают («мелко, Хоботов!»). К тому же, постоянно плюют в колодец — вот выделил облсовет «Гончаренко-центру» бесплатное помещение под плетение сетей и прочих поделок из говна и палок для отправки на фронт, а Гончаренко и его безудержные из «Думской»:

«Проклятые коллаборанты! Тероборону бандоформированием называют! По-русски говорят! В ОПЗЖ состояли! Кеды за сто тыщ!».

«Слуги» из облсовета — раз! — и помещение отбирают! И так несколько месяцев — полицию друг на дружку вызывают, в СБУ доносят. Ну, прелесть же! Смотришь, и прямо душа поет.

«Ничего у нас не нашли СБУ и полиция. Ничего не изъято… Возможно, хотели что-нибудь подбросить», — умозаключил Гончаренко.

И уже под вечер пришел к выводу, что заказ на обыски (они прошли и у его соратников) поступили из офиса президента, и принялся постить уже совсем неприличное:

«Готовьтесь получать [женский половой орган в родительном падеже] на международном уровне, уважаемые чиновники в ОП».

На мировом, понимаете? Что Карла III чихуахуа приплетет (или не хуа)? А пока — предчувствую, что впереди нас ждет еще много смешного и интересного — буду болеть за все команды: и за «слуг», и за Гончаренко-Порошенко, и за СБУ, и за офис президента — убей уже друг друга, нацистская нежить!

(По всей видимости, продолжение следует)