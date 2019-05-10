Одессе промывают мозги бреднями «политолухов»

10.05.2019, Одесса, Владимир Гладков

Крым был сдан России киевской властью сознательно, боеспособные украинские силы на полуострове якобы могли с лёгкостью остановить высадившийся российский контингент, однако им дали приказ не сопротивляться.

Об этом в эфире одесского телеканала «7 канал» заявил “политолог” Сергей Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Донбасс был бы невозможен, если бы не был сдан сознательно, при полной бездеятельности, более того, при получении прямых указаний из Киева ни в коем случае не вооружаться, даже передислоцироваться там на места постоянной дислокации всем наиболее боеспособным частям, дислоцированным в Крыму.

В тот момент, в Крыму находилось 22 тысячи, общее количество военнослужащих Украины, несколько авиаполков, конкретно три, спецполк, это войска повышенной боеспособности, бригада морской пехоты и кое-что ещё. В совокупности, они вдвое превышали потенциал, который ввели россияне при захвате Крыма в тот момент.

Там выбрасывались сдвоенные десантные разведгруппы на вертолётах, при этом они были отрезаны практически и от снабжения, и от боепитания длительное время. Подавить в самом начале попытку аннексии и оккупации Крыма было совершенно не сложно при отдаче обычных, стандартных военных приказов», – рассказал он.

На вопрос, приложил ли Пётр Порошенко достаточно усилий для остановки войны в Донбассе, политолог ответил, что как может человек, владеющий бизнесом в Крыму, останавливать войну.

«Порошенко не только не приложил максимальных усилий, как он может приложить максимальные усилия, если он владеет военным судостроительным заводом в Крыму, который строит абсолютно непригодные для морских военных операций катера (Порошенко раньше действительно владел Севморзаводом, однако он был национализирован в России, а катера производились в Киеве на заводе «Ленинская кузня», – ред.)

Которые погнали под Крым специально, чтобы продемонстрировать, видимо, немощь, которую они развивали, военно-морского флота все эти годы», – подчеркнул Сергей Васильев.