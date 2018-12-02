Одесский блогер рассказал о поездке к Крыму в условиях военного положения

03.12.2018, Одесса, Владимир Гладков

Одесский блогер Леонид Доливо рассказал о нюансах поездки на машине к границе с российским Крымом в условиях объявленного на Украине военного положения.

«Страховка и аварийка – альфа и омега всего военного положения», с наличием которых можно провести по Украине «хоть человечка, хоть военный арсенал, хоть разобранный танк», утверждает автор.

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Блогер поделился впечатлениями о «военном положении» в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, которые ему пришлось пересечь во время путешествия к украино-крымской границе возле Армянска.

По словам Доливо, за время езды в крымском направлении практически обошлось без эксцессов – если не считать херсонских ГАИ-шников, которые проверили на водителя на алкоголь.

Блогер отметил, что в Николаеве повсюду развешаны билборды Евгения Мураева и Сергея Таруты, очень редко – Петра Порошенко. В Херсоне – сплошная реклама Мураева, немного Таруты, по одному борду Владимира Зеленского и Александра Вилкула. На выезде «звучит русскоязычное радио, которое брезгливо переходит на украинский лишь изредка».

«Вот и граница. Ну, во-первых, появилось относительно капитальное здание Патрульной полиции, которое заметно приличнее всего остального… во-вторых, появился туалет.

Сама граница так и ждёт «врага», ибо весь внешний вид «бойцов» 18-25 лет от роду предполагает выжидательно выгодный курс рубля, дабы не было жаль за бесцельно продежуренные годы. У них сломался ксерокс, а потому все писалось от руки и уже не один день», – вспоминает одессит.

Блогер рассказал, как на обратном пути, на въезде в Херсон, машину просто не могли не остановить.

«Во-первых, их много. Человек 8. Во-вторых, они разные. И по росту, и по форме, и по интеллекту. Разговор не заладился сразу, ибо был идентифицирован трезвый водитель. Во-первых, это мерзопакостно. Во-вторых, противоречит здравому смыслу. Возникла гнетущая атмосфера. Посыпались вопросы о страховке, аптечке, аварийке и прочих невинных шалостях. Часть коллег знало, как заработать, но остальные знающим мешали, а потому посылались первыми адресно, на что изгои огрызались откуда-то из-за багажника. Вопрос «почему она такая высокая?» и все в таком роде, по всей видимости, предполагал совмещение чести патрульного с внештатным сотрудником журнала «За рулём», который пописывает статьи в рабочие перерывы. И хоть бы кто-то заглянул в багажник. Или поинтересовался для приличия, а шо там? Всем тварям безынтересно. Страховка и аварийка – вот альфа и омега всего «Военного положения». Вези хоть человечка, хоть военный арсенал, хоть разобранный танк. Но помни о страховке. Это ключ», – делится впечатлениями блогер.

По словам одессита, Николаев проехали без проблем и только на въезде в Одессу путешественников догнали «две люстры».

«Юноша томный со взором горящим делает предъяву, что двигался со скоростью 115, заметно скисает после вопроса, «а как Вы это определили?», неуклюже переходя к «трезвость – норма жизни», завершая вопросом страховки. Венец беседы «ну, у Вас все в порядке?» позволяет прочувствовать, что ты уже в Одессе. Слава Богу. Мой совет: если везёте пулемёт, атомную бомбу или тираж брошюры «как одолеть Путина», обязательно имейте страховку. Просто у меня ее не было. И я испытывал личный стыд аж 635 км», – подытожил Леонид Доливо.