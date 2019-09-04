Одессу почистили от грязного майданщика

04.09.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Да, молодой человек, порой время смены власти таки приносит приятные новости. Вот и сегодня наш облсовет большинством голосов таки разорвал контракт с омерзительнейшим типом Александро Ройтбурдом, больше года вопреки закону, справедливости и здравому смыслу занимавшим пост директора Художественного музея.

И корни этого наконец-то разрешившегося конфликта даже не в том, что сей деятель «прославился» как автор омерзительно-порнографических картин, некоторые из коих он «творил» с использованием… своих фекалий! И не в том, что этот коренной одессит предал свой город, став одним из рьяных майдановцев и «жидобандеровцев» (этим похабным «погонялом» он сам не раз себя называл с гордостью ренегата!) , осквернивших память невинно убиенных 2 мая 2014 года в «Одесской Хатыни» Дома профсоюзов ложью и злорадством. И не в его многолетней репутации извращенца и убежденного фрика.

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Ранее Ройтбурд утверждал, что среди сгоревших 2 мая в Доме профсоюзов не было одесситов.

Все дело в том, что его, не имевшего абсолютно никакого опыта работы искусствоведа и музейного работника, буквально протащили на должность путем подтасованного «конкурса» вопреки мнению большинства компетентных экспертов. А когда облсовет не утвердил крайне сомнительные результаты оного — пресловутый тогдашний губернатор Максим Степанов (тот самый, выкупивший из-под стражи убийцу-майдауна Стерненко) своим волевым решением буквально усадил «грязного Шурика» в директорское кресло. Потому как — старинный центр русской культуры власти временщиков-украинизаторов надобно было превратить в рассадник «европейской», уродливой и извращенной, контркультуры.

Что Ройтбурд все это время и делал. От выставок омерзительных «андеграундных» картин, изображавших расчлененные трупы — до концертов голых матерящихся извращенцев. Не говоря уж о том, что на территории былого очага русской культуры постоянно проходили всяческие сборища украинских националистов и просто моральных уродов, использующих «культуру» как ширму для своей мерзкой «нетрадиционности» во всех смыслах.

Замечу, что одним из поводов для закономерной отставки сего «пана из хамов» стало и возмутительное недавнее избиение на территории музея бывшего его директора, предшественника Ройтбурда, коего тот «подсидел» вопреки старому приятельству. 75-летнего Виталия Алексеевича Абрамова. Всемирно известного искусствоведа, 50 лет прослужившего в этом ныне оскверненном храме муз. Причем, напал на пожилого и заслуженного человека сотрудник музея, принятый на работу Ройтбурдом!

Но, кроме того, внефракционный депутат Виталий Кобыльников, сегодня инициировавший изгнание сего урода, четко указал на то, что «пан директор» напрочь игнорирует элементарную финансовую отчетность перед областной властью, буквально издеваясь над ней.

И все попытки и.о. губернатора Светланы Шаталовой и порошенковского депутата Басюка защитить «прогрессивного деятеля», дескать, сделавшего музей прямо-таки «доходным местом», отклика у подавляющего большинства местных парламентариев не нашли. Ведь коммерческие замашки швыцера соросовской выучки вызывают скорей обоснованные сомнения. Да и то, что он создал на базе храма искусств некий «клуб» для богатеньких, самовольно присвоив ему имя знаменитого мецената и основателя музея Маразли, сделав «входной взнос» в 30 тысяч гривен, и уже собрав 50 членов оного, тоже наводит на сомнительные ассоциации… И чем занимались там сии «члены» – тоже весьма любопытно, зная грязную репутацию растлителя и порнографа Ройтбурда.

И, право, хочется верить в то, что перед тем, как удалиться восвояси, сей деятель досконально отчитается в том, что сотворил за время своего «правления». А компетентная комиссия — дотошно проверит и экспозицию музея, и его фонды на предмет аутентичности и сохранности подлинников, а не состряпанных копий, милуй нас Боже!

Впрочем, окончательно торжествовать рано. Сам Ройтбурд намерен оспаривать решение в суде, а его «однодумцы» из числа майдаунов-активистов — собираются проводить акции в защиту сего морального урода. Что же, посмотрим, чья возьмет на сей раз…

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