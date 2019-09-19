«Одноклассники» не отдали политтехнологам свою аудиторию в Израиле

19.09.2019, Москва, Елена Острякова

Российская соцсеть «Одноклассники» не позволила политтехнологам размещать рекламу на своей площадке в ходе недавних выборов в Кнессет.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил медиаэксперт Михаил Голованов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам жаловались на то, что в «Одноклассниках» сложно работать. Из-за того, что политика там достаточно жесткая, эффективно проводить там предвыборную кампанию партии не могут. При этом 20% израильской аудитории сидит в «Одноклассниках». Это люди, которые уехали достаточно давно и незнакомы с современными сетями. Для них «Одноклассники» – окно в советский мир, где остались их друзья и родственники», – сказал Голованов.

Самой популярной соцсетью в Израиле является «Фейсбук», на втором месте «ВКонтакте».

«Что касается «ВКонтакте», там сидят люди достаточно молодые и там активно партии действуют», – сказал Голованов.

По его данным 80% бюджета предвыборных кампаний в Израиле составляет реклама в интернете.