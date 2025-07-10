Одноклеточные рано радуются возобновлению американской военной помощи – львовский русофоб

Украинцам не стоит слишком радоваться возобновлению американской военной поддержки.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский пропагандист, русофоб Остаб Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это только одноклеточные организмы, которые не видят войну как многокомпонентную, сложную, многослойную, многоаспектную действительность, выводят свои очень упрощенные, такие же односложные дальше планы. Люди более аналитического склада ума должны бы немножко понимать, что любая помощь будь то она восстановлена, как в случае с американской, или даже усилена, она призвана усиливать и без того, лишь глухо оборонительный формат войны.

Поэтому я не совсем понимаю людей, радующихся полному краху, а его, наверное, уже надо штрих-пунктиром отметить, полный крах так называемых дипломатических усилий по прекращению войны. Это, кстати, кроме Трампа, который по-своему это говорит, сказал также канцлер Германии Мерц, который сказал, что дипломатические окна по нашей войне уже можно закрыть.

Это самое худшее, что может быть, это Армагеддон абсолютный, потому что за счет этого углубления тупика, мы как раз заходим в погружение, в абсолютно глухую войну. Наши люди не понимают, военные цели в этой войне сейчас имеет лишь враг. Мы, как более слабая жертва, уже военных целей не сильно то и имеем. Кроме как просто стараться изо всех сил, любой ценой просто выстоять, сколько можем», – заявил Дроздов.