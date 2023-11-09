Офицер флота: Удары ракет НАТО по верфям Крыма наносят серьёзный урон

Каждый удар по кораблям Черноморского флота у берегов Крыма имеет существенное значение, поскольку провести замену с других флотов или завести в Черное море оставшиеся за Босфором корабли в нынешних условиях невозможно. Даже если из 10-15 дорогостоящих ракет Storm Shadow или SCALP, выпущенных по Крыму противником, цели достигает одна или две, такие залпы себя окупают. Для полной защиты от подобных ударов нужны новые нестандартные решения.

Об этом в эфире радио «Крым» заявил военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы «Кинжалы тоже избирательно тратим. Это тоже дорогое оружие, и его количество тоже не бесконечно. Это не автомат Калашникова с магазином патронов. Я так полагаю, что Киев, и не только он, а и его хозяева американцы и британцы, преследуют ряд целей, начиная от банального пиара, информационно-психологического действия, повлиять на настроение нашего населения и наших военнослужащих, и заканчивая преследованием конкретной задачи», – отметил он.

Горбачев признал, что удары противника приносят свой результат.

«Я бы не сказал, что эти удары каким-то образом финансово не обоснованы со стороны противника. Всё-таки они нанесли повреждения нашему новейшему кораблю «Аскольд», носителю «Калибров», когда он был уже в высокой степени готовности, чтобы войти в состав Черноморского флота. С учётом того, что погиб наш флагман флота – крейсер «Москва», нанесены повреждения подводной лодке «Ростов-на-Дону», которая тоже носитель «Калибров», то количество этих платформ имеет очень большое значение, чтобы изменить ситуацию, или, по крайней мере, повлиять на неё существенно. Сам «Калибр» – это весьма эффективное средство поражения, но платформ, которые обладают этим новейшим комплексом, не очень много. Особенно с учетом того, что закрыты черноморские проливы, и мы даже не можем вернуть наши корабли и подводные лодки черноморские, которые в Средиземном море находятся или вообще за Босфором. Вернуть с тем, чтобы они каким-то образом участвовали в СВО. Плюс к этому, мы не можем сюда с других флотов привести корабли, которые так или иначе могли бы повлиять на ситуацию. Поэтому, к сожалению, можно признать, что эти удары всё-таки существенны», – подчеркнул Горбачёв.

При этом министр обороны России недавно заявил о том, что российская система ПВО для защиты Крыма от ракет использует самолет радиолокационного дозора А50 и системы С-400, позволяющие поражать украинские истребители Су-24, которые, как известно, являются носителями ракет Storm Shadow.

«Это не только техническое решение, но и организационное. Такие методики у нас в реальных условиях не применялись, несмотря на довольно большой боевой опыт последних лет, скажем, тот же сирийский. Там такого не было. В данном случае и на данный момент однозначно можно утверждать, что угроза однозначно снижается, степень нашей боевой устойчивости повышается, и процент боевого успеха тоже растёт за счёт применения А50 и С-400 с соответствующей боеголовкой, которая сама находит цель. Но дело в том, что мы говорим о конкретном моменте времени. А практика мировая и вся история демонстрирует, что любое оружие нового поколения, какие-то новинки – они определённый момент активно используются и достигают успеха, но, в конечном счёте, и на них находятся противодействие. Сегодня мы говорим о гиперзвуковых ракетах, которые практически невозможно сбить, но наука не стоит на месте, и находятся некоторые способы, которые могут это угрозу нейтрализовать. Тут еще количественный момент. А50 у нас было несколько десятков в СССР, а сейчас их, увы, если верить открытым источникам – около 10. То есть, в разы их количество уменьшилось. Если эта техника активно применяется, она вырабатывает свой технический ресурс. И количество объективно может снизиться в силу различных причин. Я думаю, к этим приёмам и методам надо что-то добавлять новое, и наверняка над этим думают и работают», – заключил Горбачёв.