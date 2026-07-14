Офицер ВМФ: Перестаньте обвинять Черноморский флот – задача отсечь Украину от моря ещё не ставилась

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Активизация ударов по портам Большой Одессы по-прежнему носит ограниченный характер и не является началом операции по отсечению Украины от доступа к морю – иначе бы задействовались другие вооружения.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал капитан I ранга запаса, военный эксперт Сергей Горбачев:

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«Боевые действия, которые ведутся активно с февраля 22-го года, носят формат СВО. То, что происходит, на самом деле не относится к категории войны в полной мере, хотя этот термин употребляется… То, что происходит в акватории Чёрного моря, многими нашими экспертами оценивается абсолютно невежественно и даже провокационно, когда говорится о том, что «Черноморский флот спрятался в Новороссийске», в других наших базах, портопунктах на Кавказском берегу. Никто никуда не убежал. Осуществлено рассредоточение сил и средств в пунктах маневренного базирования в соответствии с теми порядками и правилами, которые на флоте существуют, как в мирное, так и в военное время… Если бы шла широкомасштабная война, тогда Черноморскому флоту была бы поставлена задача завоевания господства в Чёрном море, тогда бы прекратилось всякое судоходство. Для того чтобы эту задачу решить, у нас достаточно сил и средств».

Горбачев настаивает: «удары, которые наносятся по портовой украинской инфраструктуре в последние дни – это ограниченные действия в надежде на то, что Украина и её союзники каким-то образом изменят и тактику, и практику».

«Эти удары чувствительны, ощутимы, но это – удары с определённым намёком. Если бы мы хотели отторгнуть Украину от моря, как в своё время говорил президент, тогда мы действовали бы по-другому, в том числе с использованием других боевых средств», – сказал офицер.

При этом Горбачев признаёт – без отсечения Украины от доступа к морю положение на фронте не изменится.