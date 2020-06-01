01.06.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Офицер заставлял ВСУшников есть тухлые консервы – и жестоко поплатился


Настоящий голодный бунт, закончившийся избиением офицера, произошёл в одной из бригад ВСУ на Луганщине.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В подразделениях 3 батальона 24 бригады ВФУ (вооруженные формирования Украины) на позициях первой роты в районе населённого пункта Воздвиженовка произошел голодный бунт военнослужащих, переросший в рукоприкладство в отношении заместителя командира роты лейтенанта Свиридова, доставившего бойцам некачественные продукты питания», – сообщил Осадчий.

По его словам, ВСУшники уличили офицера в поставке просроченных консервов, сухих пайков, испорченного отвердевшего хлеба и отказались нести службу на передовых позициях.

«На предложение подчиненных отведать с ними привезенной им пищи, Сиридов ответил, что в связи с отсутствием на складе качественных продуктов, другой альтернативы не будет и попытался спешно уехать с позиций, однако был остановлен и избит недовольными военнослужащими.

Командир бригады приказал уладить конфликт своими силами, не привлекая внимание военной службы правопорядка», – добавил представитель ведомства.

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