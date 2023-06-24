Официально: Пригожин уходит в Белоруссию, часть бойцов ЧВК – вливаются в армию

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Согласно договоренностям, достигнутым с Александром Лукашенко, Евгений Пригожин вместе с верными ему «вагнеровцами» будет переброшен в Белоруссию, часть бойцов ЧВК согласились подписать контракт с Минобороны РФ.

«Уголовное дело будет прекращено в отношении его. Сам он уйдет в Белоруссию», – сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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«Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. И это было его личным инициативным предложением, которое было согласовано с президентом Путиным. Была достигнута договоренность, что ЧВК Вагнер вернется в свои лагеря, расположения. Часть из них, которые этого желают, в дальнейшем подпишут контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие в этом походе. Действительно, были такие соединения, которые одумались и вернулись, они даже просили сопровождение ГАИ», – рассказал Песков.