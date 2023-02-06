Офис Зеленского: Без границ 1991 года Украина будет умирать и деградировать

Без захвата новых субъектов России и Крыма, украинская государственность нежизнеспособна.

Об этом в интервью признанной иноагентом беглой российской либералке Юлии Латыниной, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет ни одного варианта какого-то переговорного процесса, потому что это будет незаконченная война, а незаконченная война – это всегда реваншизм с обеих сторон.

Мы не можем себе позволить оставить Россию где-то на территории Украины. Во-первых, Россия, не проигравши, не будет платить по счетам.

Во-вторых, не проигравшая Россия не получит внутреннюю трансформацию.

В-третьих, Россия не проигравшая будет продолжать накачивать дикой пропагандой собственное население, а население, в свою очередь, начнёт требовать следующего этапа войны.

И четвёртое – мы с вами получим умирающую Украину.

Потому что все будут это понимать, и мы не получим возврат сюда людей, не получим приход сюда каких-то существенных денег, потому что смысл восстанавливать экономику страны, которая в любой момент может свалиться в следующий этап войны.

То есть, инвесторы, конечно, венчурные зайдут и получат на первом этапе какую-то существенную операционную прибыль, но, тем не менее, системные инвестиции не придут, и Украина будет быстро деградировать, превращаться в страну-руину, которую нет смысла восстанавливать», – сказал советник.

Кроме того, по его словам, будет бурлить и украинское общество.

«У нас начнутся процессы морального загнивания – нам это точно не надо. И, наконец, в Украине тоже будет много людей, которые скажут: почему вы согласились капитулировать перед Россией, зачем наши родные и близкие умирали? И будет очень много людей, которые захотят продолжить войну, потому что нужно с виновных в этой войне взять необходимую плату», – добавил Подоляк.