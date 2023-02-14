Офис Зеленского открыто грозит терактами в России и Белоруссии

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Россия и Белоруссия будут «платить» за войну на Украине своей критической инфраструктурой, на которой будут происходить «эксцессы».

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что страны под названиями Белоруссия и Российская Федерация еще не до конца поняли, что за войну нужно будет платить. В том числе на своем внутреннем рынке, в том числе определенными эксцессами, которые там будут проходить и увеличиваться. Вы же видите, что происходит в России уже. Безусловно, Россия все больше и больше загрузнет в войне как таковой на своей внутренней территории. То есть, постоянные подрывы критической инфраструктуры, непонятно кем, безусловно. Или наоборот, понятно, потому что у них сегодня не хватает даже запчастей, чтобы это все ремонтировать», – сказал Подоляк.

«Вот эти все неожиданные падения каких-то неопознанных летальных объектов – как мы понимаем, это же ракеты, которые выпускаются, или дроны, которые выпускаются по территории Украины с разных направлений территории Российской Федерации, они падают на дома в самой России. Этого всего много», – заявил Подоляк.