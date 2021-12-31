Офис Зеленского: «Простодушные московиты согласились быть украинской империей»

Россия стала империей лишь благодаря украинцам, благодаря которым якобы появился и Советский Союз.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, империей Россию делал киевский митрополит, сподвижник Петра I Феофан Прокопович.

«Что такое Россия? Это Русь по-гречески. Ну какая она была Русь, уж кто-кто, а Прокопович прекрасно знал, что они не Русь, а Русь здесь. Он им навязал украинское название, по сути, нас, Русь-Украина – это он им навязал. Он говорит: «Давайте империей провозглашаться». И так далее, и так далее. Это была такая украинская программа, на самом деле», – сказал советник.