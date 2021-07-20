Офис Зеленского: Украина обречена стать империей

20.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина обречена на то, чтобы стать империей, потому что она – страна, в которой проживают представители разных «культурных кодов».

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, само понятие «империя» было отравлено Россией, поэтому Украина должна наполнить его новым смыслом.

«Империя – это страна или общество, которое может удерживать два и более культурных кода одновременно, которое не хочет унифицироваться. Украина обречена уже, считай, на имперскость, потому что есть коренные народы, есть украинский народ и есть другие народы, которые населяют. То есть все равно же более, чем один культурный код», – считает чиновник.

«У нас это слово отравлено, на самом деле. Мы же в зависимости от России находимся таким образом. Если мы хотим исправлять, надо, как Конфуций, с исправления имен начинать. Надо брать термины и давать им свое значение, не в российский коннотации», – заявил Арестович.