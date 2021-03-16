16.03.2021, Москва, Платон Беседин

Узнаю старушку Британию. Её щедрость и дух. Её правильность и достоинство. Узнаю и понимаю, отчего русские моряки чаще всего дрались именно с британцами. Да потому что племя совсем иное.

Вот и в очередной раз англичане показали who is who. На этот раз от их «чопорности» и «добропорядочности» пострадали греки. Не всё же Меган Маркл мучиться.

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А именно – британский премьер-министр Борис Джонсон заявил: «Я понимаю сильные чувства греческого народа – и премьер-министра Мицотакиса – по этому поводу. Но правительство Великобритании имеет твердую давнюю позицию в отношении скульптур, которая заключается в том, что они были законно приобретены лордом Элджином в соответствии с соответствующими законами того времени и с момента их приобретения на законных основаниях принадлежат попечителям Британского музея».

Речь идёт о скульптурах и барельефах, которые были вывезены из афинского Акрополя в начале XIX века. И тогда лорд Элджин, упомянутый Борисом Джонсоном, заявил, не слишком думая об оценках потомков, что «даже Бонапарт не получил таких богатств от всех грабежей в Италии, как я». Речь о разгуляе лорда в Греции.

И вот тут, конечно, сразу встаёт несколько вопросов. Ну, например, где же хвалёное европейское братство? Где возмущение международной общественности? Где европейское правосудие? Все те симулякры, коими нас всякий раз стращают в случае неприятностей. Ну или ставят в пример. Где они? Как в грязные воды Темзы канули.

Однако вопросы эти частично отпадут, если вспомнить историю Британской империи в принципе. А в ней – столь много грабежей и эксплуатации. Даже мой родной Севастополь пострадал от британцев. Во время Крымской войны те, к примеру, вывезли из города-героя мраморных львов работы генуэзских скульпторов.

Впрочем, когда мы говорим о том, кто что вывез, то вспоминать, безусловно, необходимо в первую очередь злоключения Индии и Бирмы. Британия не просто ограбила две эти страны, а полностью разворовала и деклассировала их, применив по отношению к местному населению чудовищные меры. Например, именно в Бирме были расположены первые концентрационные лагеря.

Поэтому, когда нам рассказывают о становлении Запада, стоит всякий раз вспоминать, на каких кровавых жертвах, на чьих костях он делал это своё восхождение, за счёт чего обогащался и развивался – выдаивал другие страны и территории. И скажите мне: разве что-то изменилось? Пожалуй, что нет. Греки не дадут мне соврать.