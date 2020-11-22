Огрызко грозится «сделать больно» Путину

22.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна сформировать «мощную антироссийскую коалицию» и сделать президенту РФ Владимиру Путину «очень больно».

Об этом в эфире 4 канала заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам украинского дипломата, Запад должен ввести против России более мощные санкции, чтобы на Украине не повторился «приднестровский сценарий».

«Москве очень удобно 30-ть лет, как это происходит в Приднестровье, говорить обо всем и ни о чем. То есть, обсуждают вопросы об очередных переходах, обсуждают вопросы о ремонте дорог, о группе наблюдателей и так далее. И так продолжается десятилетиями. При этом, главный вопрос – вопрос статуса Приднестровья и его принадлежности Молдове зависает. Зависает вопрос о выводе российского, хоть и немногочисленного, но все равно военного контингента из этой территории Молдовы.

Вот, собственно, чего успешно добилась Россия в Приднестровье и это именно то, что хочет Россия сделать на украинском Донбассе. Чтобы это продолжалось бесконечно, чтобы Россия была наблюдателем, гарантом урегулирования, ну и все остальные вещи, которые она на себя всегда берет. А нас посадить, как это сделала она в Молдове, Кишинев и Тирасполь, нас усадить с Донецком и Луганском.

Мы должны из этого сделать простой вывод – нам нужно не ждать, что будет предлагать Москва в очередной раз – в ТГК или в «Нормандском формате». Нам нужно формировать антипутинскую коалицию, я об этом говорю уже шесть лет. И формировать ее на основах очень простых – любое преступление должно быть наказано.

До сих пор на этого, к сожалению, в полной мере не удалось, потому что те санкции, которые мы имеем относительно России, к сожалению, не являются настолько действенными. Но это совсем не означает, что мы должны прекращать нашу борьбу….

Путин может сидеть в бункере и оттуда не вылезать месяцами, и его это вполне устраивает. Но для того, чтобы он оттуда на самом деле вылез и начал делать те вещи, которые он должен был бы делать, а именно убраться из оккупированных территорий и выплачивать странам, которые пострадали от его политики, серьезные материальные выплаты, то для этого нужны совсем другие способы давления. Моральные понятны, но для него этого мало, для него морали не существует. Потому нужно доводить дело до такого состояния напряжения, чтобы ему и его окружению на самом деле становилось больно», – заявил Огрызко.