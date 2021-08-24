Огрызко: «Мы знаем, чем дышит Россия. Запад должен остаться с нами»

24.08.2021 08:35 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

«Цивилизованный мир» должен объединиться и прислушаться к Украине, переняв ее опыт борьбы с РФ.

Об этом на проходящем в Киеве форуме «Крымская платформа» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, Украина знает, «чем дышит» Россия, потому «западные партнеры» должны держаться ближе к ней.

«Что важно, по моему мнению, Украина как часть этого цивилизованного мира лучше подготовлена, потому что она знает российскую психологию. Мы знаем, чем дышит Россия. Потому я приглашаю наших западных партнеров, просто прошу – пожалуйста, не теряйте такую возможность, чрезвычайную, держаться нас, держаться вместе, общаться с нами, получая от нас эти знания, чтобы вы лучше понимали, что же происходит в России. Мы ваш лучший рупор в этом случае. Чтобы мы в коне концов минимизировали дальнейшие уступки агрессии в мире», – заявил Огрызко.