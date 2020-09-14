Огрызко призвал забыть о Нормандском формате и начать кусать Москву

14.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, а потому никаких встреч в Нормандском формате не предвидится. Значит, Украине нужно искать другие варианты или попросить «западных партнёров» пересмотреть украинскую позицию в данном конфликте.

Об этом в эфире «RadaTV» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что встреча не состоится – ни в ближайшие недели, ни в ближайшие месяцы, потому что до тех пор, пока Украина не пойдет на уступки Москве, Путин согласия на встречу не даст.

Поэтому, я думаю, что нужно думать про то, что минский формат нужно модифицировать или искать другие варианты, потому что это глухой угол», – заявил Огрызко.

«Но мы не должны идти ни на какие уступки, ни на какую капитуляцию. В конечном счете, за нами международное право и за нами справедливость, и то, что называется, здравый смысл. Поэтому нам нужно думать о другом.

Нам нужно думать не о том, что захочет в очередной раз Москва, а о том, что предложит Украина вместе с нашими западными партнерами. И вот здесь, мне кажется, мы многого не делаем и не сделали, и, наверное, должны были бы пересмотреть нашу позицию относительно того, каким образом лучше давить на Российскую Федерацию», – рассуждает экс-министр.