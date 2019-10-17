Оказался никудышным русофобом! – Хмара о Порошенко
Россия является «вечным врагом» Украины, который мечтает уничтожить ее государственность.
Об этом в эфире 4 канала заявил аксакал украинского шовинизма, нацизма и антисемитизма Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Хмара раскритиковал симпатизировавшего националистам экс-президента Петра Порошенко за то, что он недостаточно активно делал врага из РФ.
«Он остановился и ничего не делал, что нужно было делать, чтобы и в мире, и украинское общество однозначно воспринимало Россию как агрессора, как вечного врага, цель которого одна – уничтожить Украину как государство.
Это было триста лет, так себя Россия вела и никоим образом не изменила свою стратегию по отношению к Украине и свою стратегию как имперское государство.
Агрессивное, экспансионистское, которое не может без экспансии вообще существовать.
А без Украины Россия как империя не может проводить свою политику. Потому такая сегодня борьба за Украину», – поделился мыслями дряхлый шовинист.
Спасибо!
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