17.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Оказался никудышным русофобом! – Хмара о Порошенко

Россия является «вечным врагом» Украины, который мечтает уничтожить ее государственность.

Об этом в эфире 4 канала заявил аксакал украинского шовинизма, нацизма и антисемитизма Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хмара раскритиковал симпатизировавшего националистам экс-президента Петра Порошенко за то, что он недостаточно активно делал врага из РФ.

«Он остановился и ничего не делал, что нужно было делать, чтобы и в мире, и украинское общество однозначно воспринимало Россию как агрессора, как вечного врага, цель которого одна – уничтожить Украину как государство.

Это было триста лет, так себя Россия вела и никоим образом не изменила свою стратегию по отношению к Украине и свою стратегию как имперское государство.

Агрессивное, экспансионистское, которое не может без экспансии вообще существовать.

А без Украины Россия как империя не может проводить свою политику. Потому такая сегодня борьба за Украину», – поделился мыслями дряхлый шовинист.

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