Оксимирон. Жиган. Секта инфантилов

Вот вам очерк из серии «Их нравы». Рэпер Оксимирон и рэпер Жиган сошлись в нешуточном поединке. На словах. Ну и скатились в оскорбления.

Жиган решил призвать Оксимирона к ответу. Дал ему, что называется, леща, поставив на колени, и заставил извиниться. Ясное дело, адское избиение было запечатлено на камеру. Чем, собственно, Жиган долго и нудно – на протяжение почти десятка лет – якобы шантажировал Оксимирона. А тот, бедный, страдал и мучился.

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Натурально у взрослого мужика – психологическая травма. После затянувшегося молчания ягнёнка свои страдания Оксимирон опубликовал в новом клипе. В общем, сделал то, что умеет лучше других – втюхал зрителю очередную банальность, приправив её тонной соплей и слёз. Бедненький, бедненький мальчик…

Ну а Жиган выдал на сей счёт интервью Собчак. После чего отправится на интервью к Дудю уже несчастный, униженный и оскорблённый, Оксимирон.

Возможно, кто-то, читающий эти строки, полагает, что речь идёт о некоем розыгрыше, некоей комедии, местами перерастающей в «мыльную оперу». Но нет! Речь идёт о реальных людях. Более того, о тех, кто влияет на умы сотен тысяч людей. Прежде всего, молодых. То есть, их модель поведения – это для некоторых (для многих?) ролевая модель поведения.

А теперь ещё одна небольшая ремарка из серии «Их нравы». Рэпер Тупак Шакур получил огнестрельные ранения в 1996-м году в результате бандитской разборки и позднее скончался в больнице. Рэпер Notorious B.I.G. убит неизвестным из машины в Лос-Анджелесе в 1997-м. Есть версия, что так ему отомстили за смерть Тупака. Big L убит из проезжающего автомобиля в 1999-м году. Это неполный список подобных смертей. Далеко не полный.

А теперь сравните с тем, что произошло в 2021-м году в России, где один клоун дал леща другому клоуну (оба величают себя рэперами), после чего второй клоун долго лечил психологические травмы, а после «впарил» их наивным зрителям, чтобы те несли свои денежки и вспомнили о клоуне.

Вот только ли это очерки из серии «Их нравы»? Или всё-таки из серии «Наши нравы»? Ведь, как уже говорилось, почитателей у таких клоунов немало. А скажи кто твой герой – и я скажу, кто ты. Так вот, беда и трагедия современного поколения (не по возрасту даже, а по мировоззрению), в чём-то напоминающего секту, в том, что оно чудовищно инфантильно. И главная его особенность – чудовищная зацикленность на себе с препарированием своей «монументальной» личности. Этим занимались и великие, да, но им было, что препарировать, а здесь нет ничего, кроме раздутых, как жаба Шреком, амбиций и съедающей всё и вся гордыни. Собственно, подобный инфантильный яд пропитал и отравил всё общество. Он мешает не только и, но и нам с вами.

И да, Жиган и Джиган – это разные люди.