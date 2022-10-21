«Он наркоман и больной человек», – депутат о Зеленском

Новости Украины

Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу начал отрицать причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту, хотя еще недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами подтверждал связь Киева с диверсиями.

В целом же позиция официального Киева менялась несколько раз – от ликования и бахвальства в первые часы после взрыва, до отрицания причастности уже к обеду в день совершения преступления. Крымские эксперты объяснили, в чем причина метаний украинских чиновников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мечутся, как крыса в банке, – отметил в эфире «Радио Крым» депутат Госсовета Николай Волков. – Понятно, что после взрыва на мосту оказалось, что ракеты у нас не закончились, и даже не из стиральных машин они делаются, хоть в это уверовали на Украине. Вот теперь наши ракеты стирают с лица земли их инфраструктуру. Поэтому позиция однозначно мечется. Потому что позвонили из Америки и сказали: зачем ты это сделал? У нас выборы, американский электорат начинает сомневаться, надо идти в атаку на Херсон, чтобы победить республиканцев, а ты взрываешь на мост. Доверие к нам падает. Зеленский личность не самостоятельная, деградирующая. Мы это все видим, что он наркоман и больной человек. Ему что говорят, то он и делает».

Его мысль продолжил ветеран русского движения Крыма экс-депутат парламента Сергей Шувайников.

«Скорее всего, Зеленскому указали на это, чтобы попытаться соблюсти хорошую игру в мировом пространстве, и начинается «это мы, мы это не делали», хотя наши российские службы установили, что все по инициативе и указанию киевской власти… «Северный поток», наверное, тоже не они. Нужно чётко понимать, что это террористическое мышление, уголовное мышление, преступное. Им было выгодно взорвать эти ветки, они это сделали, хотя открещиваются так же, и что? Были указания от Вашингтонского обкома, что необходимо это сделать. Просто не своевременно сделали, при выборах это сработало не в их пользу, а это прагматики. Они только уважают силу оружия, силу духа и нашу жёсткую твёрдую позицию. Мы должны победить, и мы победим», – заключил политик.