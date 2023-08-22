«Они должны сдохнуть» – Марков объяснил смысл передачи Украине F-16

Передача Украине истребителей F-16 – это пощечина США всем инициаторам мирных переговоров и соглашений. Им просто указали на их место в борьбе американцев за свои интересы.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политик Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Передача Украине F-16 – это ворота для поставки различных других систем западного вооружения. Потому что многие типы ракет и планирующих бомб и других систем вооружения не могли быть поставлены украинской армии, поскольку они не могут использоваться на советских самолетах МиГ и Су, которые сейчас находятся у Украины. А вот на F-16 они могут использоваться, поэтому как бы дорога открывается для поставок других массированных типов вооружений», – считает он.

По словам политика, F-16 – летающая платформа для применения различных других видов вооружения, в том числе и дальнобойных, в том числе тех, которые можно будет запустить с территории Украины, чтобы они добили до Москвы, в том числе ядерного оружия.

«Я думаю, что мы должны уже сейчас рассматривать возможность передачи американцами тактического ядерного оружия украинской армии. Украины не существует как независимого государства, Зеленский это не президент Украины, лидера там нет, а украинская армия – это армия рабов американцев, которые умирают и убивают для того, чтобы было господство американцев во всем мире. И вот эту армию своих украинских рабов американцы планируют снабдить и F-16, и различными другими видами вооружений», – пояснил Марков.

Он считает, что передачей истребителей американцы влепили пощёчину Китаю, Индии, Африке – всем, кто мечтает о том, чтобы как-то выйти на мирное соглашение.

«Поставки этих F-16 и возможность поставки новых систем вооружений говорит о том, что американцы никакого мира не хотят – они хотят, чтобы на Украине продолжалась вечная война. И своим решением отдать ВСУ голландские и датские самолеты, потому что, конечно, это американское решение – это пощечина Китаю, Турции, Индии, Южной Африке, пощечина саммиту БРИКС, который начинается, и четкое американское послание: пошли отсюда вон! Лезете сюда со своими никому не нужными мирными приглашениями. Мы будем воевать до последнего украинца, все украинские рабы должны сдохнуть во имя американских интересов. Вот что такое передача F-16», – заключил Марков.