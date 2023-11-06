«Они готовы ждать»: истощить Россию никак не получится – киевский политолог

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Полтора года боевых действий показали, что Россия научилась прекрасно обходить любые западные санкции, и истощить её уже не получится.

Об этом в интервью украинскому журналисту и пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Алексей Якубин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России шок от санкций прошёл, они начали приспосабливаться к ситуации, выстраивать «ось зла» с частью стран, создавать своеобразную антизападную коалицию. Они начали выстраивать эти все моменты, проверять, как это всё может сработать. То есть сказать, что для них есть какие-то запредельные опасности от линии фронта – вряд ли так можно сказать. Они продолжают создавать ситуацию, что война там, на фронте, на Украине, а в Москве и Санкт-Петербурге – витрину жизни, где этого минимум. И Москва может спокойно ждать до ноября 2024 года, то есть до выборов в США. И они, наверное, так и собираются», – сказал Якубин.

Он подчеркнул, что Киев на переговоры не пойдёт, да и Россия не станет на них настаивать.

«Зеленского будут склонять к переговорам, хотя я не уверен, что он на это пойдёт, учитывая его публичную позицию. И в России адаптировались и готовы ждать, для них ситуация на фронте не критическая. Они нашли разные способы обхода санкций. И будут ждать и смотреть, как будут развиваться события дальше. Потому что в 2024 году череда выборов, которые будут проходить в стратегических для нас регионах», – подытожил политолог.