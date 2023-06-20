«Они куплены Вашингтоном» – историк советует не рассчитывать на помощь Африки

Владимир Гладков .  
20.06.2023 19:58
  (Мск) , Москва
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Азия, Африка, Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Многие политики Африки и Латинской Америки куплены Вашингтоном, поэтому Москва зря рассчитывает на дружбу с развивающимися государствами.

Об этом в эфире телеканала «Рой ТВ» заявил историк Александр Колпакиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие политики Африки и Латинской Америки куплены Вашингтоном, поэтому Москва зря рассчитывает на дружбу...

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«Я не верю в самостоятельность этих всех латиноамериканских и африканских стран. Да, они какие-то антиимпериалисты, но это люди, которых американцы традиционно вербуют, используют, и так далее.

Вся их риторика, левая и антиколониалистская, она рассчитана на электорат. И в Латинской Америке – то же самое», – сказал историк.

Колпакиди подчеркнул, что Москва зря рассчитывает на поддержку этих государств в противостоянии с Западом.

«У нас такая надежда на них, а напрасно. Эти страны в решающий момент нам не помогут. Даже Куба отказалась нам восстанавливать военные базы, они не верят нам. А китайцы? Я представляю, что думает председатель Си, глядя на всё, что происходит», – добавил он.

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