«Они куплены Вашингтоном» – историк советует не рассчитывать на помощь Африки
Многие политики Африки и Латинской Америки куплены Вашингтоном, поэтому Москва зря рассчитывает на дружбу с развивающимися государствами.
Об этом в эфире телеканала «Рой ТВ» заявил историк Александр Колпакиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не верю в самостоятельность этих всех латиноамериканских и африканских стран. Да, они какие-то антиимпериалисты, но это люди, которых американцы традиционно вербуют, используют, и так далее.
Вся их риторика, левая и антиколониалистская, она рассчитана на электорат. И в Латинской Америке – то же самое», – сказал историк.
Колпакиди подчеркнул, что Москва зря рассчитывает на поддержку этих государств в противостоянии с Западом.
«У нас такая надежда на них, а напрасно. Эти страны в решающий момент нам не помогут. Даже Куба отказалась нам восстанавливать военные базы, они не верят нам. А китайцы? Я представляю, что думает председатель Си, глядя на всё, что происходит», – добавил он.
Спасибо!
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