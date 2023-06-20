«Они куплены Вашингтоном» – историк советует не рассчитывать на помощь Африки

Многие политики Африки и Латинской Америки куплены Вашингтоном, поэтому Москва зря рассчитывает на дружбу с развивающимися государствами.

Об этом в эфире телеканала «Рой ТВ» заявил историк Александр Колпакиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю в самостоятельность этих всех латиноамериканских и африканских стран. Да, они какие-то антиимпериалисты, но это люди, которых американцы традиционно вербуют, используют, и так далее.

Вся их риторика, левая и антиколониалистская, она рассчитана на электорат. И в Латинской Америке – то же самое», – сказал историк.