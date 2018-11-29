«Онижедети»-2

30.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Провокация катеров ВМС Украины в Керченском проливе совпала с пятой годовщиной ночного столкновения «Беркута» с обитателями палаточного городка на Майдане, которое оппозиция преподнесла как «избиение студентов», что спровоцировало массовые манифестации в Киеве.

На этот факт на пресс-конференции в Москве обратил внимание главный редактор издания «Украина.Ру» Искандер Хисамов во время дискуссии с российским генералом Леонидом Ивашовым.

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«То, что произошло (в Керченском проливе,- ред.), я оцениваю как продолжение той большой геополитической операции, которую запустили с Запада с опорой на украинских националистов с главной задачей поссорить в рамках Русской цивилизации украинцев и россиян, довести до вооружённого противостояния и продолжать тему раскола нашего культурно-цивилизационного пространства. Такие операции очень дёшево соотносятся с американским в том числе военным бюджетом: мы сами друг друга колотим, мы сами, в том числе и в СМИ, обвиняем и мочим друг друга, а результатом этих раздоров пользуются совершенно другие силы», – сказал Ивашов.

«Кому это выгодно? Понятно, что ни украинцам, ни русским это абсолютно не нужно, тем более в масштабе населения ничего не даёт это военное положение. Будут ли под этот инцидент развёрнуты военные базы США на Украине? По моему личному мнению, Трамп этих осложнений не хочет, но мы знаем настроения Конгресса и соотношения сил в нём», – добавил генерал-полковник.

Хисамов обратил внимание на сходство провокации возле Крымского моста и на Майдане – обе они были совершены «малыми силами», о которых упомянул Ивашов.

«В результате этого майданные выступления приобрели многосотенный, тысячный характер, Украина стала на дыбы. Казалось бы, тоже мелочь. Вы правильно сказали – «дёшево это обходится», можно такими экономными методами поднять большие вещи», – добавил Хисамов.