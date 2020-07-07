Опасные лаборатории США на Украине: У Москвы есть право на силовую операцию

07.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Москва должна жестко реагировать на размещение у границ России американских биолабораторий, занимающихся разработкой запрещённого биологического оружия.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил российский микробиолог, полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий, эксперт движения «Сильная Россия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта деятельность американских лабораторий давно ни для кого не секрет. Они, начиная с нулевых годов, размещаются в разных регионах вокруг России. И меня удивляет масштаб этой деятельности – огромное количество денег вкачивается. И как мало публикаций по этому поводу. Я не вижу никаких работ (научных – прим. ред.), которые бы использовали такие огромные средства.

Меня в этой всей деятельности беспокоит два аспекта – даже ладно, пусть мы не знаем результатов их секретных программ. Но как у них соблюдается специальная техника безопасности, как в этих лабораториях происходит работа с опасным материалом, фильтрация воздуха, куда сливаются стоки? Почему вокруг этих лабораторий распространяются вспышки опасных инфекций?

Это специальная техника безопасности – очень дорогостоящее мероприятие, поэтому проще всего проводить такие исследования в колониальных странах, в которые фактически превратили все страны бывшего СССР. И они охотно на это пошли.

Получается, кроме Белоруссии, все остальные бывшие союзные республики, потихоньку позволяют вести враждебную деятельность, связанную с разработкой и созданием оружия массового поражения непосредственно у российских границ. И явно с нарушением Конвенции 1972 года, запрещающей разработку, накопление, сохранение, применение биологического оружия», – сказал выступающий.

Эксперт призвал Москву начать полномасштабную борьбу с американскими лабораториями.

«Вместо того, чтобы рассуждать в СМИ, как это плохо, что создаются такие лаборатории, можно через механизм Совета безопасности (ООН – прим. ред.), если вы посмотрите статью 6 Конвенции о запрете биологического оружия, поднять вопрос об обязательных проверках таких лабораторий. Но этого не делается. Поговорить мы можем, а провести конкретные действия не решаемся.

Кроме того, против этих стран, где проводятся такие работы, нарушающие Конвенцию 1972 года, целесообразно вводить меры политического, экономического давления. И иногда, для отрезвления мозгов, не мешает использовать и меры военного давления, как, например, поступали американцы в ходе операции «Пустынный лис», – призвал Супотницкий.

Operation Desert Fox — военная операция, проведённая США и Великобританией против Ирака в декабре 1998 года. Целью операции было объявлено лишение Ирака способности производить и использовать оружие массового поражения после того, как иракская сторона отказалась сотрудничать с международной комиссией ООН.