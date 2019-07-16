Операция «Буря» Армии Крайовой, или «Мы пахали»

16.07.2019, Львов, Александр Ростовцев

27 июля наступит 75-я годовщина освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков войсками героической Красной Армии.

Освобождение города стало частью стратегической Львовско-Сандомирской операции, являющейся ярким образцом военного искусства, поскольку ей были присущи широкий размах, разнообразие боевых действий и нешаблонное применение различных форм оперативного маневра.

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В ходе операции была практически полностью разгромлена фашистская группа армий «Северная Украина», состоявшая из 32 дивизий, включая дивизию СС «Галичина», укомплектованную из украинских коллаборационистов.

В результате Львовско – Сандомирской стратегической операции от фашистов был освобожден не только Львов, но и вся Западная Украина. Советские войска форсировали Вислу и вошли в Польшу, захватив плацдарм под Сандомиром. Весь германский фронт на востоке оказался расколотым надвое, из-за чего связь между северной и южной немецкими группировками могла осуществляться окольными путями через Чехословакию и Венгрию, что создавало немцам огромные трудности в оперативном командовании и переброске войск.

В современной Украине освобождение Львова от фашистов, это «праздник, которого нет». Тем не менее, в честь этого события и в канун 75-летия Победы в Москве будет дан праздничный салют.

Москва уже салютовала в честь освобождения советских городов Вильнюса, Таллина, Риги, а также, Одессы, что вызвало корчи и проклятия в среде пришибленных «младоевропейцев», выбравших своими героями нацистских коллаборационистов.

В этой статье мы не будем касаться подробностей Львовско-Сандомирской операции, пытаясь объять необъятное. Мы рассмотрим всего один не слишком известный, но весьма интересный эпизод, связанный с освобождением Львова, а именно, операцию «Буря», проведенную «лондонскими поляками» из «Армии Крайовой».

«Армия Крайова» (АК), в переводе с польского, «внутренняя армия», – повстанческое воинское формирование, образованное польскими солдатами, офицерами и сочувствующим населением после разгрома гитлеровцами Польши осенью 1939 года.

Политически АК подчинялась польскому эмигрантскому правительству в Лондоне. Отношения с советскими партизанами у них были, мягко говоря, сложными и обычно зависели от воли конкретных командиров. Иногда сторонам удавалось наладить сотрудничество, но чаще всего дело доходило до ожесточенных боестолкновений.

В целом АК была враждебным Советскому Союзу формированием. Эмигрантское правительство исходило из «доктрины двух врагов» (т. е. врагами объявлялись и германские нацисты, и советские) и было готово к сотрудничеству с советскими властями только при условии передачи Польше Кресов – западных областей Белоруссии и Украины – и признания «лондонской братвы» в качестве единственной легитимной власти.

И вот, когда летом 1944 года войска Красной Армии начали стремительно приближаться к линии довоенной границы, тесня врага на запад, «лондонскими поляками» был разработана единая операция «Буря», как Очень Хитрый План, призванный помешать восстановлению советской власти на бывших освобожденных территориях.

Его смысл состоял в том, чтобы с подходом РККА поднимать восстания и перехватывать власть в крупных городах Польши и Кресов, после чего диктовать «москалям» свою волю с позиций полноправного хозяина.

захват административного здания в рамках плана “Буря”

Вооружённым формированиям АК в подполье предлагалось подгадывать начало восстания таким образом, чтобы фашисты уже не успевали подавить эти выступления из опасения, что увлекшихся расправами карателей сомнут наступающие русские. Летом 1944 года в рамках плана «Буря» аковцами поднимались восстания в Вильнюсе, Львове, других городах «закерзонья».

участники операции “Буря”

7 июля 1944 года командующий «Львовским округом АК» полковник Владислав Филипковский получил долгожданный приказ генерала Сосняковского – начать осуществление плана «Буря»: любой ценой овладеть Львовом, создать польскую администрацию, которая представляла бы правительство Польши перед войсками 1-го Украинского фронта. Для осуществления плана «Буря» Филипковский имел около 5 тысяч вооружённых бойцов внутри Львова и ещё около 2 тысяч – в его окрестностях.

подготовка к восстанию

В то же самое время частям АК было приказано противодействовать возможным попыткам банд УПА захватить город. В листовке АК «Отрядам освободителей Львова» звучали такие призывы: «Бойцы! Вы идете карать! Но не врага, а бунтовщика. Не неприятельского бойца, а бандита… Только твердая, не знающая пощады рука польского бойца сможет сохранить восточные земли для Польши, покарать злодеев».

В общем, 23 июля 1944 года, когда немецкая оккупационная администрация дистрикта «Галиция» смазала салом пятки и вместе с репрессивным аппаратом полиции безопасности покинула Львов под ударами Красной Армии, из нор и подворотен вылезли «герои АК», чтобы без помех пострелять в спину удирающим немцам, без лишнего шума захватить административные здания, водрузив на них бело-красные польские флаги.

горит пригород Львова, “Буря” началась

Когда 25 июля в пригород Львова вступили танки генерала Лелюшенко, их встретили раздутые от важности аковские деятели, объяснившие советским воинам, что город, мол, освобожден польской армией, а они, руководители, готовы к сотрудничеству на равных.

танки генерала Лелюшенко во Львове

Первые несколько дней так и было. Смешанные группы из советских военнослужащих и аковцев патрулировали улицы освобожденного города, а польское население активно включилось в вылавливание спрятавшихся немцев и не успевших спетлять коллаборационистов.

Однако заигрывать советские власти с «освободителями» не были намерены. О Хитром Плане «Буря» советскому командованию уже было известно, а «лондонским» и прочим польским делягам было заявлено, что Львов – советский город. После чего верхушка аковцев бралась «пидарешт» и отправлялась прямиком в ГУЛАГ, массовка разоружалась и вливалась в состав «внешней армии» – Войска Польского, воевавшего в составе Красной Армии.

а вот эта графическая реконструкция – ну просто охренительна. эти два флажка в принципе не могли висеть рядом во время войны.

Если кто-то считает, что подобная практика слишком жестока к ситуативным союзникам, то напрасно. Держать у себя в тылу альтернативные вооружённые формирования, подчинённые засевшим в Лондоне мерзавцам и аферистам, было бы глупо и недальновидно.

Такая судьба ждала все восстания аковцев, проходивших по плану «Буря». Осечка вышла в Варшаве, когда командование АК, получившее благословение из Лондона, подняло очередную «бурю», совершенно не учитывая важное обстоятельство, что немцы подтянули к Варшаве пять свежих дивизий, включая три танковые, а советские войска, прошедшие с боями свыше 700 километров, были обескровлены и вынужденно перешли к обороне.

каратели из бригады СС “Дирлевангер” против варшавских повстанцев

Бездумная авантюра «лондонских поляков» обошлась Польше в 200 тысяч погибших варшавян, 20 тысяч убитых бойцов польского сопротивления (не только боевиков АК), превращённую в руины Варшаву.

подавление Варшавского восстания

Надо сказать, что жёсткая ликвидация аковского подполья советскими спецслужбами была в полной мере обоснованной. В ЦАМО хранится целый массив документов, из которых следовало, что в тылах Действующей армии АК действовала методами террора, совершая убийства военнослужащих Красной Армии и Войска Польского, представителей советской власти на местах, не брезгуя диверсиями, похищениями и пытками людей.

Соединившиеся в западных областях Белоруссии и Украины с частями Красной Армии неоднократно свидетельствовали, как аковцы расстреливали бежавших от немцев советских военнопленных, а тех, которых принимали в свои отряды, разоружали и пускали в бой безоружными. Более того, главари отрядов АК чинили расправу над поляками, проявлявших сочувствие или оказавших помощь советским военнопленным.

Одна из самых зверских акций Армии Крайовой – вырезанный госпиталь (200 раненых и весь медицинский персонал) в Минске-Мазовецком летом 1944 года, то есть, в описываемый период. «Лондонским полякам» удалось уйти в лес, но не от возмездия. Чтобы не терять понапрасну военнослужащих из частей по охране тылов фронта, лес был окружён, а логово аковцев перепахали специально вызванные бомбардировщики.

С другой стороны, рядовым аковцам, не посвящённым в наполеоновские планы своих командиров, предоставлялась возможность принять участие в освобождении Польши от немецко-фашистских оккупантов вместе с Красной Армией и без всяких фокусов.

Тем более, что у Сталина и советского руководства в отношении Польши были свои планы, с которыми были согласны и страны-союзники СССР. Польша, как «гиена Европы», крепко помогавшая Гитлеру накануне начала Второй Мировой войны с разделом Чехословакии и антисоветскими инициативами, должна была быть советизирована, а новое легитимное польское правительство должно было начать работу в освобождённом Люблине, который также постарались захватить аковцы в рамках операции «Буря».

Удивительно, что против советизации Польши не возражал даже крышевавший «лондонских поляков» Черчилль, не поддержавший варшавского восстания аковцев и выступавший против передачи Польше бывших Восточных Кресов.

Эта информация очень важна для современного понимания украинского вопроса: Ялтинский миропорядок очевидно был решён в пользу СССР (стало быть, и России, как преемницы), а не в пользу польских или бандеровских упырьков и недобитков. И не просто, а совместно с Великобританией и США.

Поэтому в преддверии 75-летия Победы было бы справедливо начать готовить почву для восстановления пошатнувшегося после распада СССР Ялтинского миропорядка, в котором Польше и Украине придётся уйти на задворки истории. А кому-то, возможно, придётся перебраться поближе к отхожему месту.

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