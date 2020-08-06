Опереточный флот Украины решил пугать Россию американскими ракетами

06.08.2020, Киев, Максим Карпенко

США могут вооружить свои катера Mark VI, которые планируется поставить на Украину, ракетными комплексами малой дальности ВGM-176В Griffin. Об этом пишет украинский военный журнал Defence Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«ВGM-176В Griffin вполне достаточно, чтобы уничтожить небольшой катер или малотоннажный корабль противника. Тем не менее, в условиях профессионального и тактически грамотного боевого применения эти ракеты способны представлять угрозу и для гораздо больших кораблей, например для корвета или фрегата», – пишет украинское издание и отмечает, что радиус действия американских ракет – до 20 километров.

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По словам военного эксперта, руководителя севастопольского отделения Института стран СНГ Сергея Горбачева, американские ракеты могут напугать лишь контрабандистов и браконьеров – Черноморскому флоту не страшны украинские катера, потому что, в случае реального конфликта, удары с кораблей ЧФ будут наноситься из зоны, которую не способны поразить украинские катера.

«Это оружие наиболее оптимально для оснащения того опереточного флота, который есть у Украины на сегодняшний день. Каким-то более серьезным оружием оснастить эти плавсредства нет смысла, да и не представляется возможным из-за малых размеров, тоннажа и невозможности проведения каких-либо модернизационных работ.

Я думаю, что эти ракеты, как и имеющиеся у Украины плавсредства, они соответствуют банановой республике какого-то небольшого островного государства и способны решать задачи, связанные с ограниченным характером – это задержка браконьеров, борьба с контрабандистами и так далее. С этой задачей подобные ракеты могут помочь справиться, нанеся маленьким судёнышкам, на которых могут действовать браконьеры или контрабандисты, невосполнимый ущерб.

С точки зрения применения этого оружия по силам более серьезным, то в данном случае, эти ракеты не будут иметь определенного значения. К примеру, на тех же кораблях и катерах Черноморского фота дальность действия поражающего оружия значительно больше ограниченной дальности данных ракет.

Если мы допустим какое-то боевое столкновение, то однозначно можно сказать о том, что применяться оно может из-за горизонта, с больших дальностей, чтобы уберечь свои силы от контрудара.

Поэтому, если говорить о Черноморском флоте, о современной войне на море, то, мягко говоря, эти ракеты до наших кораблей не долетят», – заявил Горбачев.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что США готовы продать Украине 16 катеров Mark VI.