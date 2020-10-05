Опрос Сергея Рулёва в Нахичевани: Должна ли Россия помочь Карабаху?

05.10.2020, Ростов-на-Дону, Сергей Рулёв

Блогер и репортёр Сергей Рулёв специально для «ПолитНавигатора» провёл опрос в Нахичевани – историческом армянском районе Ростова-на-Дону по поводу того, должна ли Россия оказать официальную помощь Нагорному Карабаху, или, учитывая заигрывания Никола Пашиняна с Западом и «соросятами», армянам нужно разбираться с атакой Азербайджана самостоятельно?

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«Абсолютное большинство опрошенных пожилых ростовских (нахичеванских) армян уверены, что происходящее сейчас в Нагорном Карабахе — «это политика, и что народам Азербайджана и Армении делить нечего». Об этом же утверждают и азербайджанцы, которые торгуют овощами и фруктами на старинном Нахичеванском базаре 1779 года основания, и никто их не обижает.

Совсем другого мнения молодые граждане Армении, которых я встретил у генерального консульства Армении в Ростове-на-Дону, тридцатилетние армяне так и рвутся в бой с оружием в руках за свою армянскую землю в Нагорном Карабахе и в Армении, и даже уверены в своей военной победе.

Опрошенные мною русские люди, живущие на Нахичевани, полагают, что Россия не будет вмешиваться в конфликт армян с азербайджанцами, но жалеют о том, что сейчас на них нет Сталина как комиссара по делам религий и национальностей.

В самом Ростове-на-Дону восстановлено множество армянских церквей, которые были разрушены в советское время, а также воздвигнут монументальный памятник жертвам геноцида армян в 1915 году», – рассказал Рулёв об итогах общения с жителями города.