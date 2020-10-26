26.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Донбасс, Политика, Украина
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Опрос Зеленского: Малая Украина попрощалась с Донбассом


Украина с каждым годом будет сужаться все больше и больше.

Об этом говорят результаты опроса, который проводился накануне одновременно с местными выборами, заявил в своем блоге киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ермолаева, этот опрос показал готовность населения страны отказаться от Донбасса.

«Ну что, опрошенные, – «привет БритАмерика», «прощай Донбасс»?
Интересно, это действительно соответствует замыслу? И кто этот замысел так щедро проспонсировал? Не могли же авторы идеи и организаторы опроса не знать данных соцопросов и не учитывать состояния дел с нынешним рейтингом доверия к Зеленскому как главе государства? Или каннабис помог?

Если это замысел, то организаторов можно поздравить, спонсоров – узнать бы кто и зачем, а нас всех – немного пожалеть. Теперь с каждым годом «Малая Украина» будет становиться все меньше и меньше… Но с этим еще поборемся и об этом будем серьезно говорить, и не только», – написал Ермолаев.

Отметим, что по данным экзит-полов, пункт Всеукраинского опроса, проводившегося параллельно с выборами, о создании свободной экономической зоны в Донбассе не набрал большинства голосов.


Напомним, что по данным социологической группы «Рейтинг», за вопрос о праве Украины воспользоваться гарантиями безопасности по «Будапештскому меморандуму» проголосовали 78% опрошенных. По мнению экспертов, этот пункт может скрывать в себе легализацию иностранных военных баз на территории Украины.

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