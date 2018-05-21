21.05.2018, Москва, Елена Острякова

2 142 просмотров

Опубликован план разгрома Московского Патриархата на Украине

Контролируемый властями США Константинопольский Патриарх Варфоломей создаст Украинскую автокефальную Церковь единоличным решением, не созывая Вселенского собора.

Об этом в своем телеграмм-канале пишет протоиерей Всеволод Чаплин, со ссылкой на греческий сайт «Ромфеа», который опубликовал утечку с недавних переговоров Варфоломея и предстоятеля Элладской Церкви.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Если ей верить, Константинополь не собирается ни созывать всеправославной встречи по украинской проблематике, ни даже получать письменного согласия других Церквей на свои инициативы. Он лишь пытается выяснить, не будут ли они против, а одновременно декларирует свое право действовать самостоятельно, на правах «Церкви-матери», которая, якобы, никогда не соглашалась с передачей Киевской митрополии Москве. По сути, речь идет о праве распоряжаться «своими» подчиненными», – пишет Чаплин.

В этом случае, полагает он, действия Константинополя могут быть быстрыми и крайне разрушительными.

«Руководители раскольничьих сообществ на Украине и примкнувшие к ним несколько иерархов канонической УПЦ вряд ли могут рассчитывать на пост главы гипотетической автокефалии или «параллельной автономии». Если выстраивать некий вектор на основе камушков, брошенных сайтом «Ромфеа», Фанар планирует назначить Киевского архиерея «по своей версии» самостоятельно, причем это вряд ли будет выходец с Украины. Наиболее вероятный кандидат – архиепископ Тельмисский Иов (Геча), этнический украинец, родившийся в Канаде», – пишет Чаплин.

Он также цитирует письмо, которое ему написал некий украинский клирик, который прогнозирует, что значительное число приходов силой включат в новую церковную структуру:

«Нас всех станут загонять скопом туда… Уверен, что помчится 90% архиереев и попов. Кто не пойдет – встречайте на приходе архитектора, землеустроителя, сельского голову, полисмена! Нет документов на храм и на землю – сдайте ключи. Не хотите сдавать – переходите, не переходите – адьё! Уверен, зная как все обросли, – большинство уйдет, особенно без отсутствия хотя бы моральной поддержки РФ и слов надежды на скорое движение».