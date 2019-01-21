Опубликовано видео еще одного достижения евро-шумеров

21.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Очевидцы опубликовали в Сети видеозапись из кабины машиниста украинского поезда №101 сообщением Херсон-Киев, который буквально разваливается на ходу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На видео заметно, как кабину локомотива сильно раскачивает в разные стороны во время движения, потрескавшиеся оконные рамы и общий удручающий вид интерьера.

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«Этим электровозам давно пора на свалку. Едем со скоростью 90», – пишет пользователь, опубликовавший видео.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях на станции Киев-Пассажирский был замечен локомотив из «страны-агрессора», что поначалу вызвало переполох украинских патриотов, однако затем выяснилось, что российский электровоз притащил поломавшийся украинский поезд.