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Новости Украины

Местные жители и монахи в освобождённом Святогорске ДНР рассказали, как украинские националисты 5 июня сожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской Лавры.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Очевидцы рассказали, что ещё второго июня на территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника приезжали украинские военные с целью обследовать местность на высоком берегу для размещения на высоком берегу артиллерийских позиций ВСУ. Это бы позволяло вести обстрел прямой наводкой по находившимся на другом берегу подразделениям русских войск.

«Хорошо зная, что российские военнослужащие не обстреливают храмовые сооружения и культурные памятники, украинские националисты рассчитывали прикрыться православными святынями Лавры в качестве своего «щита». Наглость украинских националистов вызвала возмущение местных жителей. Они потребовали от военных удалиться с территории Лавры, чтобы не допустить ее разрушения. К 4 июня сего года в ходе боев в Святогорске украинская группировка войск утратила контроль уже над большей частью города. Поэтому отступающие националисты пошли на чудовищную провокацию», – рассказал Конашенков.

Националисты из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета очередью зажигательных боеприпасов подожгли деревянный скит.

При этом Конашенков подчеркнул, что несмотря на проходившие в Святогорске боевые действия, никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры российскими военнослужащими не допущено.

Оборонное ведомство также опубликовало видеокадры сегодняшнего состояния Святогорской Лавры, которая находится на южном берегу Северского Донца