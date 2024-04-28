Опять зрада. Помощь США уже признана недостаточной для победы Украины

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Пакет в 61 миллиард долларов – это лишь краткосрочное решение проблемы подавляющего преимущества России как в вооружении, так и в живой силе. Об этом заявил редактор службы помощи Украине UcraineAlert Атлантического совета Питер Дикинсон.

По его словам, с конца 2023 года стали слишком очевидны негативные последствия задержки военной помощи Украине. Поскольку украинские войска часто находятся по огневой мощи артиллерии в соотношении десять к одному, Россия смогла продвинуться в различных точках вдоль примерно 1000-километровой линии фронта войны, заняв город Авдеевка в феврале и продвигаясь дальше в последние недели. Российское командование также воспользовалось растущими пробелами в противовоздушной обороне Украины, чтобы начать новую кампанию бомбардировок, нацеленную на энергетическую инфраструктуру.

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В то же время, как констатирует Дикинсон, новый пакет военной помощи США не предоставит Украине количества, необходимого для победы над Россией.

«Оружие постоянно поставлялось на Украину с длительными задержками и в недостаточных количествах. Первое заседание Контактной группы по обороне Украины, которая объединяет более 50 стран в поддержку Украины, состоялось более чем через два месяца после начала российского вторжения. Пройдет почти год, прежде чем страны-члены НАТО согласятся предоставить Украине небольшое количество современных танков. Вторжение продолжается уже третий год, а Украина все еще ожидает прибытия первых истребителей F-16», – ноёт американец.

Он считает: Киеву дают достаточно оружия, чтобы избежать поражения, но недостаточно для реальной победы.

«Такой осторожный подход в первую очередь обусловлен хорошо документированным страхом Запада перед эскалацией. Он также отражает широко распространенную озабоченность по поводу потенциально дестабилизирующих геополитических последствий победы Украины», – пишет автор.

По его словам, многие на Западе, похоже, искренне верят, что, столкнувшись с перспективой неминуемого поражения на поле боя, отчаявшийся Владимир Путин может быть готов применить ядерное оружие.

«Сам Путин умело использовал эти опасения, запугивая западных лидеров до самоограничения своими частыми и плохо завуалированными ядерными угрозами. Между тем, если Россия действительно проиграет войну, есть серьезные опасения, что это может привести к краху путинского режима и распаду Российской Федерации на ряд более мелких государств-преемников. Столкнувшись с этими кошмарными сценариями, западные покровители Киева неоднократно уклонялись от смелых решений, которые могли бы решительно переломить ход войны в пользу Украины», – утверждает автор.

«Напротив, Путину удалось мобилизовать всю страну в поддержку своего вторжения. Он перевел российскую экономику на военный лад и теперь с комфортом превосходит гораздо более богатый Запад по таким ключевым категориям, как артиллерийские снаряды. Контролируемые Кремлем российские СМИ и Русская Православная Церковь возглавили усилия по консолидации народной поддержки вторжения в Украину, которое было представлено российской общественности как “священная война” и экзистенциальная борьба против Запада. При отсутствии признаков внутренней оппозиции, достатке человеческого ресурса и производственных мощностей Россия явно готовится к длительной войне», – сокрушается американец.

Он призывает руководство стран ЕС увеличивать траты на поддержку Украины, пусть даже это вызовет недовольство населения.

«Поскольку будущее поддержки Украины со стороны США все еще остается неопределенным, европейские лидеры должны взять на себя гораздо большую долю бремени. Это означает принятие необходимых шагов для перехода к экономике военного времени, способной обеспечивать украинскую армию на долгие годы вперед. Такой сдвиг, вероятно, окажется политически непопулярным среди внутренней европейской аудитории, но альтернатива еще более неприятна. Если Путина не остановить на Украине, он пойдет дальше. Европа может либо поддержать Украину сегодня, либо столкнуться с возрождающейся Россией завтра, со всеми дополнительными издержками, которые это повлечет», – стращает Дикинсон.