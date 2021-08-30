Организатор «поезда дружбы» Хмара призвал готовиться к вооруженному захвату Крыма

Украина должна готовиться ко всем вариантам захвата Крыма и республик Донбасса, в том числе военному.

Об этом в эфире «4 канала» заявил «патриарх» украинского национализма, бывший депутат Верховной рады Степан Хмара – в 1990-е известный как организатор скандальных «поездов дружбы» в Крым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Хмары, сначала нужно денонсировать договор с Россией по статусу Азовского моря и Керченского пролива (объявляющий акваторию внутренней для двух стран), а также разместить как можно больше ракетных комплексов, которые будут угрожать РФ.

«Сами они не вернутся, и сама Россия их не вернет. Они могут быть только возвращены силой и умом. То есть, всеми средствами Украины, включая силовой вариант в подходящий момент.

Когда Россия будет слишком слаба, а она будет, потому что Российская империя идет по нисходящей. И много зависит от того, что будет происходить в Украине и так далее. Но к этому мы должны быть готовы. И должны быть уже готовы.

Кроме красивых слов, я хотел бы спросить президента и этих зеленых недоумков в Верховной раде… вот, подготовка возвращения Крыма – это, прежде всего, серьезные практические шаги. Почему до сих пор не денонсирован абсолютно дискриминационный, невыгодный, угрожающий договор России с Украиной от 2003-го года про Азовское море и Керченский пролив, где Украина согласилась исключить Азовское море и Керченский пролив из-под юрисдикции международного морского права?

Уважаемый господин президент, учитесь быстрее и «зеленые депутаты», тоже прислушивайтесь к тем политикам, которые что-то понимают в этом. Немедленно нужно отменять – это будет шаг к возвращению наших территорий…

Я хотел бы спросить – развернуты ли батареи ракет «Нептун». Ну, говорить можно о морском флоте сколько угодно, создать морской флот – это долго, нужно много денег. А быть готовыми защититься от России – уже.

А я знаю, о чем говорю – батареи ракет «Нептун» могли бы в случае агрессивных посягательств России превратить Черноморский российский флот в груду металлолома», – заявил Хмара.