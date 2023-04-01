Организатор протестов малого бизнеса в Киеве: Нужно цепляться за любую возможность мирных переговоров

Вадим Москаленко.  
01.04.2023 06:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 594
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Если воевать до последнего, то не совсем понятно, кому достанется даже победившая в войне Украина.

Об этом заявил глава общественного движения «SaveФОП» Сергей Доротич, организатор проходивших ранее в Киеве акций протеста представителей малого бизнеса против усиления налогового давления, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если воевать до последнего, то не совсем понятно, кому достанется даже победившая в войне...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Лучше плохой мир, чем хорошая война, для меня это болезненная тема. Я понимаю, что надо оборонять свою страну, но оборонять её ценой лучших украинцев – на это нужно решиться. Можно сохранить страну для другой нации, потеряв свою.

Мне кажется, значительно важнее сохранить нацию для того, чтобы потом в будущем была страна. Я понимаю, что получу шквал критики и «зрады», – по моему убеждению, нужно цепляться за любую возможность мирных переговоров для того, чтобы спасти, по крайней мере, ещё одну жизнь украинца.

Да, нужно признать, что мы вошли в полномасштабную войну неподготовленными, несмотря на то, что у нас война с 2014 года. Нужно, наконец, нашей власти признать, что одним ура-патриотизмом победить армию, которая превосходит численностью, у которой, что бы мы ни говорили, лучшее вооружение, чем у нас. Всё равно у России военная промышленность работала, в отличие от нас они не порезали свои заводы, у них есть ядерное оружие, чего нет у нас.

Конечно, можно воевать до последнего украинца, но кому потом оставить эту даже отвоёванную Украину, которая одержит победу? Поэтому, считаю, что нужно за всё цепляться», – призвал Доротич.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть