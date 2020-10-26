26.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Москва, Политика, Россия
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Организаторы «Русского марша» решили повторить успех похорон Тесака


После того как власти Москвы отклонили 4 заявки на проведение 4 ноября националистических «русских маршей», их организаторы решили провести возложение цветов к приемной Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на Цветном бульваре.

Об этом  заявил пресс-секретарь «Ассоциации народного сопротивления» Никита Зайцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акция будет посвящена памяти умершего недавно в тюрьме праворадикала Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Хотя покойный критиковал «Русские марши», организаторы не скрывают, что хотят привлечь хотя бы часть его фанатов.

«Можно по-разному относиться к роли Тесака в русском национальном движении, однако мы видели, что на похороны к нему пришло несколько тысяч человек. У очень большой группы есть запрос, чтобы обстоятельства гибели Тесака были расследованы», – сказал Зайцев.

Показательно, что с просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину разрешить провести возложение цветов помимо националистов обратилась праволиберальная партия «Парнас».

Во время похорон Тесака 3 октября на кладбище были предприняты повышенные меры безопасности, дежурила полиция. У некоторых из пришедших проститься были татуировки и украшения в виде фашистской символики.


Официальная версия смерти Марцинкевича – самоубийство. Однако окружение Тесака в нее не верит.

Марцинкевичу было 36 лет. Националист был известен как автор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй», в ходе которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, а затем унижали их перед камерой и выкладывали видео в сеть. Он также руководил организациями «Реструкт» и «Формат-18» (запрещены на территории РФ). Марцинкевич был трижды осужден за преступления экстремистской направленности.

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