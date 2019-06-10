Осенью на Украине ждут повтора молдавского сценария

10.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Зациклившийся на лозунгах о «недопущении реванша» экс-президент Украины Петра Порошенко перестал замечать, что уже именно он и его команда становятся реваншистами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня съезд был «Европейской Солидарности», Порошенко, Парубий, вот эти ребята, они говорят, что: «Мы не дадим реваншистам прийти к власти». Я сам теряюсь иногда как эксперт, а кто же у нас реваншист? То есть Зеленский реваншист? Его команда реваншист? Или вот эти ребята, которые проиграли выборы, они хотят реванша? И вот как раз то, что называется «коллективный Порошенко», с моей точки зрения, и есть реальным реваншем, они не дадут, а у них власть реальная.

То, что Зеленский стал президентом – да, действительно, он получил президентский пост, но реальная власть находится в руках Порошенко, Парубия, того же Яроша, который, кстати, говорит и им, в том числе, что: «Смотрите, если вы будете мягкотелые, так у нас же снаряды-то сухие», – отметил Вакаров.

Также политолог добавил, что осенью на Украине может повториться молдавский сценарий с двоевластием и неразберихой.

«И вот в этой ситуации, сегодня те события, которые происходят у нас в соседней Молдове, я так думаю, что не дай Бог, но к осени могут быть такие же события у нас, когда Конституционный суд говорит, что президент незаконен, когда парламент нового премьера, а этот говорит: «Нет», а там уже, извините за выражение, сегодня люди начали выставлять палатки. И господин Додон, президент Молдовы, обратился к мировому сообществу: «Давайте выступите посредниками». Я говорю о том, что у нас такой сценарий абсолютно вероятен», – подчеркнул Вакаров.