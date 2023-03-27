Осевшие на Украине власовцы угрожают походом на Кремль

Взявшие на себя ответственность за прорыв границы и диверсии в Брянской области боевики так называемого «Русского добровольческого корпуса» мечтают дойти до стен Кремля, воюя за Украину.

Об этом они заявили в эфире интернет-канала «Исландия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русский доброволец, который воюет в составе Вооруженных сил Украины, воюет в любом случае за Украину. Задача номер один – это победа Украины в этой войне на условиях Украины. Но в то же время, все русские добровольцы, которые в составе корпуса находятся, они ставят своей целью полный демонтаж существующей кремлевской власти в России. Потому что это – тот враг, с которым все мы боролись еще до переезда в Украину», – заявил начальник штаба РДК Александр с позывным «Фортуна».

А его соратник с позывным «Кардинал» подчеркнул, что без переноса боевых действий на территорию России им не обойтись.

«Для нас это плацдарм. Во многом мы действительно понимаем, что, не нанеся поражение российской армии здесь, второго этапа просто мы не увидим. Для нас понятно, что мы просто не сможем перейти ко второму без первого, это простая логика. Другой разговор, что действительно, многие из нас, потому что не все здесь недавно, есть те, кто живут здесь давно, осознают Украину сейчас уже больше своей родиной, чем Россию. Но в том или ином случае мы все равно понимаем, что даже если кто-то из нас потом вернется в Россию или останется жить в Украине, наша задача – дойти до стен Кремля. Потому что, даже если мы бы все хотели остаться жить здесь, логично предположить, что если эта война просто закончится на границе 91-го, то она случится еще раз через 10 или 15 лет. Зверя надо бить в его логове», – угрожает боевик.