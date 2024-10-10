Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе нынешнего турне нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы тематика прекращения огня не обсуждается.

Об этом сам Зеленский заявил представителям СМИ после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Удовлетворит ли вас возможное прекращение огня при условии гарантий безопасности со стороны западных союзников?» – спросил один из журналистов.

«Это не является темой наших дискуссий – любое прекращение огня. С другими союзниками мы тоже об этом не говорили. Я видел в СМИ, было много сегодня информации, что я приехал говорить о прекращении огня – нет. Нет, это неправда. Я не знаю, откуда это…Россия много работает со СМИ, с дезинформацией, поэтому это понятно», – протестовал Зеленский.

Он добавил, что следующий «саммит мира» всё-таки должен состояться в ноябре, однако дата пока неизвестна. При этом Зеленский добавил, что показал Макрону свой «план перемоги», который ко второму саммиту будет «на столе».