Осмелевший с Макроном Зеленский: «Никакого прекращения огня!»

Константин Серпилин.  
10.10.2024 23:11
  (Мск) , Париж
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Дзен, Политика, Украина, Франция


В ходе нынешнего турне нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы тематика прекращения огня не обсуждается.

Об этом сам Зеленский заявил представителям СМИ после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе нынешнего турне нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы тематика прекращения...

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«Удовлетворит ли вас возможное прекращение огня при условии гарантий безопасности со стороны западных союзников?» – спросил один из журналистов.

«Это не является темой наших дискуссий – любое прекращение огня. С другими союзниками мы тоже об этом не говорили. Я видел в СМИ, было много сегодня информации, что я приехал говорить о прекращении огня – нет. Нет, это неправда. Я не знаю, откуда это…Россия много работает со СМИ, с дезинформацией, поэтому это понятно», – протестовал Зеленский.

Он добавил, что следующий «саммит мира» всё-таки должен состояться в ноябре, однако дата пока неизвестна. При этом Зеленский добавил, что показал Макрону свой «план перемоги», который ко второму саммиту будет «на столе».

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