Особенности албанского парламентаризма: дымовые шашки, костер и баррикады из кресел

Алексей Топоров.  
20.11.2023 19:57
  (Мск) , Тирана
Просмотров: 129
 
Албания, Беспорядки, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы


Кувенд (парламент) Албании без обсуждения и большинством голосов принял бюджет на 2024 год.

Подробнее обсудить вопрос депутатам не позволила плотная завеса от дымовых шашек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кувенд (парламент) Албании без обсуждения и большинством голосов принял бюджет на 2024 год. Подробнее...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


В день принятия бюджета Албании оппозиция устроила акцию протеста в зале заседания Кувенда, приведя в действие многочисленные дымовые шашки из-за которых стало невозможно дышать. Помимо этого оппозиционеры попытались забаррикадировать трибуну стульями, но были оттеснены в результате вмешательства охранников. С последними вступили в кулачный поединок оппозиционные лидеры Газмент Барда и Рамадан Лика.

Также в ходе беспорядков в помещении возник пожар, который, впрочем, был ликвидирован народными избранниками подручными средствами. Из-за невозможности вести полемику и выступать, депутаты по-быстрому проголосовали бюджет, и можно сказать, что своими агрессивными действиями оппозиционеры, выступавшие против, оказали себе «медвежью услугу».

Премьер-министр Албании Эди Рама поначалу присутствовал в наполненном дымом зале заседаний, но впоследствии, не дождавшись начала процедуры голосования, покинул его.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть