Особенности албанского парламентаризма: дымовые шашки, костер и баррикады из кресел

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Кувенд (парламент) Албании без обсуждения и большинством голосов принял бюджет на 2024 год.

Подробнее обсудить вопрос депутатам не позволила плотная завеса от дымовых шашек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В день принятия бюджета Албании оппозиция устроила акцию протеста в зале заседания Кувенда, приведя в действие многочисленные дымовые шашки из-за которых стало невозможно дышать. Помимо этого оппозиционеры попытались забаррикадировать трибуну стульями, но были оттеснены в результате вмешательства охранников. С последними вступили в кулачный поединок оппозиционные лидеры Газмент Барда и Рамадан Лика.

Также в ходе беспорядков в помещении возник пожар, который, впрочем, был ликвидирован народными избранниками подручными средствами. Из-за невозможности вести полемику и выступать, депутаты по-быстрому проголосовали бюджет, и можно сказать, что своими агрессивными действиями оппозиционеры, выступавшие против, оказали себе «медвежью услугу».

Премьер-министр Албании Эди Рама поначалу присутствовал в наполненном дымом зале заседаний, но впоследствии, не дождавшись начала процедуры голосования, покинул его.