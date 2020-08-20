«Осталось недолго». В Киеве анонсируют перестрелки в Белоруссии

20.08.2020, Киев, Игорь Петров

Нынешние протесты в Белоруссии пока не могут привести оппозицию к победе, но могут быстро радикализироваться.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил киевский политический эксперт Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в Белоруссии до сих пор нет ни своего Майдана, ни настоящих лидеров.

«Для того, чтобы революция победила, как минимум не хватает такого фактора, чтобы протестующие «застолбили» территорию. И пока непонятен лидер. Тихановская претендуют на роль лидера, но далеко не все готовы видеть ее на этой позиции. Бабарико тоже проводит свою кампанию, хотя и находится в местах заключения на сегодняшний день, в следственном изоляторе. Поэтому мы видим мощность протеста, технологичность, но пока материалов для того чтобы протест победил на сегодняшний день не хватает, пока срастается далеко не все» – говорит Спиридонов.

Он тем не менее считает, что протест может приобрести более радикальные формы.

«Если будет продолжаться противостояния, то протест автоматически будет радикализироваться. Если собрать в одном месте большое количество людей, то они всегда становятся все более и более радикальными. Поэтому до перестрелок из огнестрельного оружия наверное осталось не так уж и далеко», – считает эксперт.