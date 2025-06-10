Оставшиеся в России немецкие компании довольны, что не свинтили, поддавшись панике

Олег Кравцов.  
10.06.2025 15:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 758
 
Германия, Дзен, Россия, Экономика


Введенные Западом санкции способствуют экономическому суверенитету России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Введенные Западом санкции способствуют экономическому суверенитету России. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже в нашей экономике есть лидеры, которые надеются, что санкции не будут сняты так быстро, чтобы мы смогли сохранить свой экономический суверенитет. Некоторые западные компании так быстро ушли с нашего рынка в 2022 году, что даже не подумали о персонале или цепочках поставок. Это привело к краху некоторых секторов», – сказал Нечаев в интервь немецкому онлайн-журналу Overton.

Он подчеркнул, что Россия никого не выгоняла и не блокировала по своей инициативе.

«Все ушли сами. Некоторые в откровенной панике. Однако сомнительно, смогут ли западные компании когда-либо вернуться и снова найти место на нашем рынке, поскольку сейчас на нашем внутреннем рынке возросла конкуренция. Некоторые немецкие компании все еще активны в России. Они кажутся очень довольными», – отметил дипломат.

Его попросили пояснить эти слова.

«Лучшие условия для предпринимателей на производстве раньше были зарезервированы за немецкими компаниями. Некоторые немецкие компании даже получили так называемые специальные контракты, которые ставили иностранных предпринимателей в равные условия с нашими отечественными предпринимателями. Многие из тех, кто остался на российском рынке, пользуются этими льготами и сегодня», – резюмировал Нечаев.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить